Centro Cultural Rainieri: un nuevo hito para la cultura dominicana

Vista del Centro Cultural Rainieri en The Village Puntacana, frente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

A partir hoy, se escribe un nuevo capítulo para el desarrollo cultural de la región este, con la presentación de un complejo concebido para preservar, difundir y celebrar la historia, el arte y la identidad dominicana.

El Centro Cultural Rainieri celebrará este viernes 23 de octubre de 2026, a las 11:00 de la mañana, su gran inauguración en The Village Puntacana, frente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

La ceremonia se desarrolla cinco días antes de la apertura general al público, anunciada para el miércoles 28 de octubre.

Impulsado por el empresario Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, y su esposa, Haydée Kuret de Rainieri, el centro materializa un proyecto gestado durante más de dos décadas, con la aspiración de dejar un legado cultural para las presentes y futuras generaciones.

La iniciativa, desarrollada sin fines de lucro por la Fundación Frank y Haydée Rainieri, con el apoyo de los sucesores de Ann y Ted Kheel, busca ampliar la oferta cultural de un destino internacionalmente reconocido por sus playas y su infraestructura turística.

Un complejo cultural de cerca de 9,000 metros cuadrados

El Centro Cultural Rainieri dispone de aproximadamente 9,000 metros cuadrados de áreas expositivas y recreativas, concebidas para integrar experiencias artísticas, educativas y comunitarias.

Su infraestructura comprende salas para exposiciones permanentes y temporales, espacios dedicados a la historia y las tradiciones dominicanas, áreas para talleres y actividades formativas, así como instalaciones para conferencias, encuentros culturales y presentaciones artísticas.

Entre sus principales características destaca un auditorio con capacidad para 287 personas, diseñado para acoger conferencias, conversatorios y otras actividades de su programación cultural.

La gran sala de exposiciones temporales, ubicada en el primer nivel, supera los 400 metros cuadrados y permite desarrollar muestras de artes visuales de diferentes formatos.

El complejo también dispone de La Cantera, un espacio de aproximadamente 35 metros cuadrados, situado junto al auditorio y destinado a la exhibición de obras de artistas emergentes. Su formato facilita montajes de menor escala y una programación expositiva dinámica.

La infraestructura se complementa con salones educativos, espacios abiertos para actividades comunitarias, una tienda dedicada a productos de artesanos y creadores dominicanos y una cafetería concebida como punto de encuentro para residentes y visitantes.

Cinco grandes proyectos

Uno de los principales atractivos del centro será su propuesta museográfica de larga duración, distribuida en cinco grandes proyectos expositivos que permitirán explorar diferentes dimensiones de la historia y la identidad dominicanas.

En el tercer nivel, las exposiciones abordarán la evolución histórica del país a través de bienes culturales, la interpretación de la historia dominicana, las tradiciones y manifestaciones de la vida cotidiana, el patrimonio cultural de la provincia La Altagracia y la transformación de Punta Cana hasta convertirse en uno de los principales destinos turísticos del Caribe.

La propuesta combinará recursos visuales, contenidos históricos y experiencias interactivas con un enfoque pedagógico, para acercar al público nacional y extranjero a los acontecimientos y expresiones que han contribuido a construir la identidad del país.

"El mar como territorio": una mirada al Caribe a través del arte

Aunque su inauguración institucional está prevista para mañana, el Centro Cultural Rainieri ya ha iniciado parte de su programación artística.

En junio abrió su Sala Temporal con la exposición "El mar como territorio", integrada por cerca de 70 obras de más de 40 artistas del Caribe insular y su diáspora, procedentes principalmente de la colección de Héctor José Rizek.

La muestra reúne pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, videos e instalaciones que exploran el papel del mar como escenario de encuentros, migraciones, intercambios culturales y memorias compartidas entre las islas caribeñas.

La exposición permanecerá abierta hasta enero de 2027 y constituye uno de los primeros grandes proyectos curatoriales de la institución. La promoción de artistas emergentes constituye otro de los pilares del Centro Cultural Rainieri.