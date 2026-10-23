Festival Nacional de Teatro arranca con tres obras este fin de semana

Escena de una de las obras que forman parte de la programación del IX Festival Nacional de Teatro (FENATE 2026). ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA )

Si buscas un plan cultural para este fin de semana, el teatro tiene varias propuestas en cartelera.

El IX Festival Nacional de Teatro (FENATE 2026) comienza con una programación que reúne historias de distintas épocas y perspectivas, desde una mirada contemporánea a la vida de Salomé Ureña hasta relatos que exploran los vínculos humanos, las expectativas y la necesidad de escapar de la realidad.

La apertura estará a cargo del Teatro Rodante Dominicano con "Aquí a la sombra, Salomé", una obra que se aleja de la biografía tradicional para explorar las facetas más íntimas de la poeta y educadora dominicana.

La maternidad, la enfermedad, la educación y la patria atraviesan esta propuesta de teatro físico, poesía y música en vivo, dirigida por Indiana Brito, con codirección de Jozze Sánchez y dramaturgia de Robelitza Pérez.

La función inaugural también rendirá homenaje al actor Stuart Ortiz, integrante del Teatro Rodante que formaba parte del montaje y falleció el pasado 1 de julio.

Obras destacadas

La presentación coincide con los días posteriores al natalicio de Salomé Ureña, nacida el 21 de octubre de 1850.

Otra opción es "El beso de la mujer araña", que presenta la relación entre Valentín, un preso político, y Molina, un hombre homosexual, quienes comparten celda en una prisión opresiva.

Temas y enfoques

A través de las películas que Molina relata a su compañero, ambos encuentran una forma de evadirse del encierro y construir un refugio imaginario frente a una realidad dolorosa. La obra invita a reflexionar sobre la libertad, la imaginación y los vínculos que surgen en circunstancias extremas.

La programación también incluye "La boda de Frank y Mechy", una propuesta que convierte al público en parte de una celebración donde las apariencias pueden engañar.

Con un enfoque cercano y humano, la obra aborda el amor, las expectativas y los papeles que asumimos ante los demás, en una historia que invita a mirar las relaciones desde otra perspectiva.

Con estas propuestas, el FENATE 2026 ofrece distintas maneras de acercarse al teatro y descubrir historias que conectan con la experiencia humana.

En diferentes salas del Teatro Nacional, viernes, sábado y domingo, 7:00 pm y 8:30 pm. Boletas en butacard.gob.do.