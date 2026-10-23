Adompretur reúne a periodistas en foro internacional sobre turismo

De izquierda a derecha: José Rafael Sosa, Armando de la Garza, Sarah Hernández, Luis Felipe Aquino, Fernando Milo y Luis José Chávez. ( CEDIDA POR ADOMPRETUR )

La inteligencia artificial, la credibilidad periodística y las nuevas formas de contar los destinos turísticos centran este viernes el Primer Foro Internacional de Periodismo Turístico, que organiza la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) en el Hotel Dominican Fiesta, en Santo Domingo.

El encuentro reúne a periodistas, conferencistas y representantes del sector turístico para debatir los desafíos de la comunicación especializada y las oportunidades de cooperación entre República Dominicana y otros países de América Latina y el Caribe. La actividad se desarrolla en el marco del 30.º aniversario de la Bolsa Turística del Caribe (BTC).

Con el lema "Contar, conectar y transformar", el foro aborda cómo los medios pueden construir historias que despierten el interés de los viajeros sin sacrificar la ética, la independencia y la credibilidad profesional.

Turismo sostenible y desafíos de la comunicación

La agenda inició a las 8:30 de la mañana con el registro y la acreditación de los participantes. A las 9:00 se realizó el acto inaugural, seguido de la conferencia del periodista argentino Fernando Milo, quien expone sobre la evolución del periodismo turístico y las narrativas que demandan los destinos del futuro.

El turismo comunitario ocupa uno de los primeros espacios de discusión. El escritor y periodista turístico José Rafael Sosa participa en un conversatorio sobre el desarrollo territorial, las oportunidades económicas para las comunidades y la preservación de la identidad local, a partir de un proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en localidades del Cibao y el Nordeste.

A media mañana, la experta en marketing turístico Milka Hernández analiza los retos del turismo interno dominicano, desde la conectividad terrestre y la accesibilidad hasta la seguridad, la calidad de los servicios y la promoción de destinos emergentes.

Luego, el analista de la industria turística Juan Lladó aborda la relación entre periodismo, gestión pública y promoción de destinos, con énfasis en la transparencia, el acceso a información confiable y la necesaria separación entre información periodística y publicidad turística.

Inteligencia artificial y multidestinos en la agenda

La planificación territorial también figura entre los temas centrales. Una presentación basada en el estudio que dio origen al Plan Estratégico La Altagracia 2030 abre la reflexión sobre identidad, infraestructura, participación comunitaria y sostenibilidad. Sarah Hernández, presidenta de Adompretur, modera este espacio.

En horas de la tarde, las conversaciones se concentran en las nuevas narrativas para atraer viajeros, el uso de plataformas digitales y las herramientas de inteligencia artificial aplicadas al periodismo turístico.

El programa incluye exposiciones de Osvaldo Soriano y Guillermo Molina Mueses sobre el concepto de multidestinos y los recursos tecnológicos que pueden contribuir a su gestión, sin dejar de lado la verificación de la información, la ética y el criterio humano.

La jornada concluye con una conversación internacional sobre la integración turística del Caribe y América Latina, en la que participan Luis Felipe Aquino, presidente de la BTC, y el asesor turístico Manuel Quiterio Cedeño. Tony Arias Gil modera el diálogo y José Tejada Gómez, de DiarioDigitalRD, asume la relatoría.

Como parte del cierre, Adompretur presentará la Declaración de Santo Domingo sobre Periodismo y Comunicación Turística, un documento que recoge conclusiones y compromisos en diez ejes, entre ellos la independencia periodística, la formación profesional, el uso responsable de la inteligencia artificial, la sostenibilidad ambiental y la cooperación regional.

El programa establece el cierre de la jornada para las 4:00 de la tarde, después de la clausura oficial y la entrega de un reconocimiento a la Bolsa Turística del Caribe por su 30.º aniversario.