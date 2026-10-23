"Hartmann": el libro que reconstruye los orígenes de la fotografía dominicana en el siglo XIX

Clifford Grant, representante de la Fundación Imagen 83; Ildefonso Álvarez, encargado del Departamento de Investigaciones del Archivo General de la Nación; y Guadalupe Casasnovas, autora del libro "Hartmann, imágenes del siglo XIX en el Caribe". ( CEDIDA POR GUADALUPE CASASNOVAS )

La arquitecta e investigadora Guadalupe Casasnovas presentó Hartmann: imágenes del siglo XIX en el Caribe, una obra que reconstruye la historia de la fotografía dominicana y su relación con la representación visual en las Antillas durante el siglo XIX.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-19-at-33524-pm-2-200f3a74.jpeg Portada del libro Hartmann: imágenes del siglo XIX en el Caribe (CEDIDA POR GUADALUPE CASASNOVAS)

Publicado por la Fundación Imagen 83, el libro es el resultado de una década de investigación en archivos nacionales e internacionales.

Su contenido parte de las referencias del historiador Emilio Rodríguez Demorizi sobre la llegada a República Dominicana de Hippolyte Antoine (A.) Hartmann, considerado el primer fotógrafo itinerante que pisó la isla, en 1851.

Recorrido fotográfico por el Caribe del siglo XIX

Durante su paso por el país, Hartmann realizó daguerrotipos de figuras destacadas de la época, entre ellas Pedro Santana, Buenaventura Báez y monseñor Portes. La investigación también sigue su trayectoria por Martinica, Curazao, Puerto Rico, Haití y Nueva York, y profundiza en su faceta como artista, editor y creador de importantes registros visuales.

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Uno de los capítulos centrales aborda el Álbum Imperial de Haití, elaborado en 1852 a partir de doce litografías basadas en daguerrotipos originales de Hartmann. La publicación conmemoró la coronación del emperador Faustino I y su corte imperial.

La obra examina, además, cómo la fotografía influyó en los grabados y xilografías difundidos por publicaciones internacionales como Harper´s Weekly y Frank Leslie´s Illustrated Newspaper, que contribuyeron a moldear la percepción política y social del Caribe en el extranjero.

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Casasnovas también analiza el desarrollo del retrato y la popularización de las tarjetas de visita (carte de visite), un formato introducido por Disdéri en 1854 que amplió el acceso a la fotografía.

En este recorrido figuran fotógrafos como Epifanio Billini, considerado padre de la fotografía dominicana, así como los extranjeros Thomas A. Gray y Charles DeForest Fredricks, cuyas obras forman parte del patrimonio fotográfico conservado en el Archivo General de la Nación.