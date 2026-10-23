HBO Max estrenará documental sobre el presunto fraude en Miss Universo 2025

Imagen de la mexicana Fátima Bosch durante su polémica coronación en Miss Universo 2025. ( ARCHIVO AFP )

La polémica en torno a la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 volverá a la pantalla con el estreno de un documental que promete examinar las presuntas irregularidades denunciadas durante la edición celebrada en Bangkok, Tailandia.

Según los anuncios difundidos en redes sociales y las informaciones publicadas sobre el proyecto, el documental llegará a HBO Max el próximo 12 de noviembre de 2026, pocos días antes de la final de Miss Universo 2026, prevista en Puerto Rico.

La producción también ha sido vinculada a una investigación sobre las controversias que rodearon el certamen.

Uno de los protagonistas del caso es Omar Harfouch, compositor franco-libanés que renunció al jurado de la edición de 2025 y denunció supuestas irregularidades en la selección de las semifinalistas, además de cuestionar la transparencia del proceso de votación.

Harfouch ha señalado presuntos conflictos de intereses relacionados con la victoria de Bosch y ha asegurado que presentará material para respaldar sus afirmaciones.

La controversia también incluye posibles vínculos comerciales entre Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, y el entorno familiar de la ganadora. Sin embargo, estas acusaciones no constituyen por sí mismas una prueba de manipulación del resultado.

La organización del certamen ha rechazado los señalamientos y defendido la legitimidad del proceso de selección. Hasta ahora, no se ha demostrado públicamente que la coronación de Bosch fuera producto de un fraude.

El estreno del documental podría reavivar el debate sobre la transparencia y los criterios de evaluación del concurso, aunque las conclusiones sobre las acusaciones dependerán de las pruebas que se presenten y de su posterior verificación.

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Por el momento, la principal expectativa está puesta en el contenido de la producción y en si aportará evidencias verificables que permitan esclarecer las controversias que han rodeado a Miss Universo 2025.