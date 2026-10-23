El propósito del Centro Cultural Rainieri: dejar huella en dominicanos y visitantes

De izquierda a derecha: Enrique Peña Nieto, expresidente de México; Nohra Puyana De Pastrana y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana; Leonel Fernández, expresidente de la República; Haydée Kuret de Rainieri y Frank Rainieri; el presidente Luis Abinader y, su esposa, Raquel Arbaje; la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de Cultura, Roberto Salcedo; e Iván Duque, expresidente de Colombia. ( DANIA ACEVEDO )

Con el propósito de acercar a los dominicanos a su riqueza cultural y permitir que los millones de turistas que visitan Punta Cana cada año descubran mucho más que sus paradisíacas playas, fue inaugurado este viernes el Centro Cultural Rainieri, un espacio dedicado a preservar, promover y difundir la historia, las tradiciones y la identidad dominicana.

El proyecto, que nació como un sueño hace casi 30 años, se convierte hoy en realidad gracias a la visión del empresario Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, y su esposa, Haydée Kuret de Rainieri, quienes apuestan por ofrecer a residentes y visitantes una experiencia que conecte el arte, la cultura y el patrimonio nacional.

Durante la ceremonia, el fundador de Grupo Puntacana, Frank Rainieri, explicó que una de las principales motivaciones del proyecto es mostrar a los turistas extranjeros que el país tiene mucho más que ofrecer que sus reconocidos destinos.

"Nuestro propósito es crear un centro cultural no solo para los los casi seis millones de visitantes que llegan por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y que regresan a sus países sin conocer nuestra historia, nuestra cultura y, muchas veces, sin ni siquiera saber que visitaron la República Dominicana", dijo.

El destacado empresario destacó que la iniciativa también procura fortalecer el sentido de pertenencia de los más de 300,000 habitantes que, según indicó, residen actualmente en la zona, una comunidad que, cuando llegó a Punta Cana (finales de 1969), estaba integrada por apenas 52 familias.

"No se trata solo de ofrecer actividades artísticas a la comunidad, sino también de contar nuestra historia, preservar nuestra memoria, interpretar nuestra identidad dominicana y puntacanera", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/los-rainieri-f8dc282e.jpg Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, junto a su esposa, Haydée Kuret de Rainieri, durante la inauguración del Centro Cultural Rainieri, en Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Un sueño de casi tres décadas

Rainieri recordó que la idea nació hace casi 30 años, cuando conversó con jóvenes y representantes de Higüey sobre la construcción de una casa de la cultura . Aunque entonces se elaboró un anteproyecto, la iniciativa no llegó a concretarse.

hace casi 30 años, cuando conversó con y representantes de sobre la construcción de una . Aunque entonces se elaboró un anteproyecto, la iniciativa no llegó a concretarse. El sueño resurgió en 2018, durante una exposición dedicada al diseñador Óscar de la Renta en el Centro León , y tomó fuerza definitivamente en 2022 , después de una visita al Museo Soumaya , en México .

dedicada al diseñador en el , y tomó fuerza definitivamente en , después de una visita al , en . "Vamos a construir el centro cultural; ya estoy retirado y no quiero morir sin dejar ese aporte a la comunidad", recordó haber expresado a su familia durante el vuelo de regreso.

Un referente cultural

Por su parte, Haydée Kuret de Rainieri destacó que el edificio fue concebido como una obra arquitectónica capaz de convertirse en un referente de Punta Cana y de proyectar una imagen diferente del destino.

La construcción contemporánea está compuesta por dos volúmenes de formas redondeadas, inspirados en la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, y un cuerpo superior concebido como un puente entre el pasado y el futuro.

Asimismo, Kuret de Rainieri explicó que uno de los principales desafíos fue desarrollar una museografía accesible, dinámica y fácil de comprender, especialmente para turistas que disponen de poco tiempo.

En el tercer nivel se encuentran la Sala de Historia y la Sala de Cotidianidad, junto con espacios dedicados a la provincia La Altagracia y a la evolución de Punta Cana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14341-pm-1-9d706b5f.jpeg El presidente Luis Abinader pronuncia unas palabras durante la ceremonia de inauguración del Centro Cultural Rainieri, en Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La Sala de Historia presenta el pasado dominicano mediante objetos patrimoniales, colecciones y una matriz cronológica donada por el historiador Frank Moya Pons, que relaciona acontecimientos políticos, económicos, sociales e internacionales.

La Sala de Cotidianidad, por su parte, incorpora 60 pantallas interactivas que permiten explorar tradiciones, gastronomía, bailes, deportes y otras expresiones de la vida dominicana.

"Para los dominicanos, queríamos ofrecer una oportunidad de conocer nuestras raíces, valorar nuestro patrimonio, sentir el orgullo de ser dominicanos. Y para los extranjeros, queríamos demostrarles que somos más que un destino turístico, que tenemos historia, tradiciones y una identidad que merece ser conocida", subrayó Kuret de Rainieri.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14852-pm-385fad64.jpeg El presidente Luis Abinader y su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, acompañan a doña Haydée Kuret de Rainieri durante un recorrido por las instalaciones del Centro Cultural Rainieri, en Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14410-pm-e3cb52fb.jpeg Una proyección audiovisual presenta el Centro Cultural Rainieri y la visión de sus creadores sobre la preservación y promoción del patrimonio cultural dominicano. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Espacios para el arte y la comunidad

El centro también dispone de una sala de exposiciones temporales de más de 400 metros cuadrados, que actualmente alberga El mar como territorio, una muestra de la colección de Héctor José Rizek que, según detalló Haydée, reúne 74 obras.

Asimismo, cuenta con La Cantera, espacio para artistas emergentes; un auditorio con capacidad para 282 espectadores, según precisó durante la inauguración; salones para talleres, dos terrazas para actividades, cafetería con oferta gastronómica dominicana y una tienda de productos elaborados en el país.

Entre sus facilidades figura un guardarropa con capacidad para almacenar maletas, pensado especialmente para turistas que deseen aprovechar las horas previas a sus vuelos para conocer el centro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14412-pm-ec31c4f4.jpeg El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, en la bendición del Centro Cultural Rainieri. (DIARIO LIBE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-14400-pm-d9d1ebc7.jpeg El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, durante la ceremonia de inauguración del Centro Cultural Rainieri, en Punta Cana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Durante su intervención, Haydée agradeció el respaldo de Caralva, Discorp, Inbert Domínguez, Grupo Puntacana y Rosana Soto, quien lideró el proyecto.

También reconoció a los equipos museográficos de Parque Explora de Medellín, Sumo de Chile y Germen Studio de México, así como al comité asesor integrado por Bernardo Vega, Manolito García Arévalo, Camilito Suero y María Amalia León.

Dedicó un agradecimiento especial a los responsables de la propuesta museológica, Rab Messina y Alex Martínez Suárez, primer director del centro, y a la familia Kheel por su colaboración.

Con esta inauguración, el Centro Cultural Rainieri busca convertirse en un referente para el turismo cultural, ofreciendo a residentes y visitantes una oportunidad de descubrir que la riqueza de Punta Cana también reside en la historia, el arte y las tradiciones del pueblo dominicano.

La apertura general al público está prevista para el próximo 28 de octubre.