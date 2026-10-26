×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
festival CAYE Ciudad Nueva
Añadir Diario Libre en Googlefestival CAYE Ciudad Nueva

Ciudad Nueva acoge el festival CAYE con actividades culturales para todos

La tercera edición se celebrará los días 7 y 8 de noviembre, con entrada gratuita y actividades culturales para toda la familia

    Expandir imagen
    Ciudad Nueva acoge el festival CAYE con actividades culturales para todos
    El festival CAYE ofrece un espacio de encuentro para las familias, con diversas actividades artísticas, culturales y recreativas. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

    El sector de Ciudad Nueva acogerá los días 7 y 8 de noviembre de 2026 la tercera edición del festival CAYE (Creatividad, Arte y Entretenimiento), que reunirá música, arte, gastronomía, diseño y emprendimiento en distintos espacios públicos de la zona.

    El evento, de acceso gratuito, incluirá música en vivo, intervenciones artísticas, moda, actividades tecnológicas, talleres y propuestas comunitarias en calles, parques y fachadas patrimoniales del sector.

    Impacto en Ciudad Nueva

    RELACIONADAS

    Según sus organizadores, las dos ediciones anteriores reunieron a más de 25,000 personas. El festival busca promover el talento local, apoyar a pequeños emprendedores y contribuir a la actividad económica y cultural de Ciudad Nueva.

    Expandir imagen
    Infografía
    El festival CAYE ofrece un espacio de encuentro para las familias, con diversas actividades artísticas, culturales y recreativas. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

    "En CAYE, la gente es el festival. Cada artista, emprendedor, vecino y asistente hace posible una experiencia colectiva que pone en valor nuestra identidad y todo lo que somos capaces de construir juntos", expresaron los organizadores.

    • La programación estará dirigida a públicos de todas las edades y permitirá conocer el patrimonio arquitectónico y cultural de Ciudad Nueva mediante actividades artísticas y espacios de participación comunitaria.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.