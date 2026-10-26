Ciudad Nueva acoge el festival CAYE con actividades culturales para todos
La tercera edición se celebrará los días 7 y 8 de noviembre, con entrada gratuita y actividades culturales para toda la familia
El sector de Ciudad Nueva acogerá los días 7 y 8 de noviembre de 2026 la tercera edición del festival CAYE (Creatividad, Arte y Entretenimiento), que reunirá música, arte, gastronomía, diseño y emprendimiento en distintos espacios públicos de la zona.
El evento, de acceso gratuito, incluirá música en vivo, intervenciones artísticas, moda, actividades tecnológicas, talleres y propuestas comunitarias en calles, parques y fachadas patrimoniales del sector.
Impacto en Ciudad Nueva
Según sus organizadores, las dos ediciones anteriores reunieron a más de 25,000 personas. El festival busca promover el talento local, apoyar a pequeños emprendedores y contribuir a la actividad económica y cultural de Ciudad Nueva.
"En CAYE, la gente es el festival. Cada artista, emprendedor, vecino y asistente hace posible una experiencia colectiva que pone en valor nuestra identidad y todo lo que somos capaces de construir juntos", expresaron los organizadores.
- La programación estará dirigida a públicos de todas las edades y permitirá conocer el patrimonio arquitectónico y cultural de Ciudad Nueva mediante actividades artísticas y espacios de participación comunitaria.