Ciudad Nueva acoge el festival CAYE con actividades culturales para todos

El festival CAYE ofrece un espacio de encuentro para las familias, con diversas actividades artísticas, culturales y recreativas. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El sector de Ciudad Nueva acogerá los días 7 y 8 de noviembre de 2026 la tercera edición del festival CAYE (Creatividad, Arte y Entretenimiento), que reunirá música, arte, gastronomía, diseño y emprendimiento en distintos espacios públicos de la zona.

El evento, de acceso gratuito, incluirá música en vivo, intervenciones artísticas, moda, actividades tecnológicas, talleres y propuestas comunitarias en calles, parques y fachadas patrimoniales del sector.

Impacto en Ciudad Nueva

Según sus organizadores, las dos ediciones anteriores reunieron a más de 25,000 personas. El festival busca promover el talento local, apoyar a pequeños emprendedores y contribuir a la actividad económica y cultural de Ciudad Nueva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/dsc4100jpg-3bfbc91d.jpg El festival CAYE ofrece un espacio de encuentro para las familias, con diversas actividades artísticas, culturales y recreativas. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

"En CAYE, la gente es el festival. Cada artista, emprendedor, vecino y asistente hace posible una experiencia colectiva que pone en valor nuestra identidad y todo lo que somos capaces de construir juntos", expresaron los organizadores.

La programación estará dirigida a públicos de todas las edades y permitirá conocer el patrimonio arquitectónico y cultural de Ciudad Nueva mediante actividades artísticas y espacios de participación comunitaria.