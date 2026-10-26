Cezanne Cardona ofrecerá conferencia en la Cátedra René del Risco Bermúdez

El escritor puertorriqueño Cezanne Cardona. ( CEDIDA POR LA FUNDACIÓN RENÉ DEL RISCO BERMÚDEZ )

La Cátedra de Literatura Caribeña René del Risco Bermúdez traerá al país al escritor y académico puertorriqueño Cezanne Cardona para impartir la conferencia Caribe souvenir: literatura, memoria e identidad el martes 3 de noviembre a las 6:30 de la tarde en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

"Concebimos esta Cátedra como un espacio de pensamiento e integración para el Caribe hispanohablante, por medio de conferencias magistrales con las voces más destacadas de nuestra literatura", expresó Minerva del Risco, presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez.

En 2018, Cezanne Cardona fue galardonado con el Premio Nuevas Voces y el Premio Nacional del Instituto de Literatura Puertorriqueña por su libro de cuentos Levittown mon amor (Callejón Editores). En el 2021 recibió la beca Letras Boricuas, auspiciada por la Fundación Mellon y el Fondo Flamboyán para las Artes.

En 2024, Cardona publicó Leer antes de usar, una selección de columnas, crónicas y ensayos, y en 2025 Planeta/Seix Barral reeditó Levittown monamor, con dos cuentos adicionales, y además publicó su más reciente novela Esto también es una casa.

Actualmente es columnista de opinión en el periódico El Nuevo Día e imparte clases de Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

La conferencia tendrá lugar en el salón VPO-02 de postgrado del campus Santo Tomás de Aquino de la Pucmm.

Actividades

La Cátedra es una iniciativa de la Fundación René del Risco Bermúdez y el Centro de Estudios Caribeños de la Pucmm. La conferencia magistral se realiza con el apoyo del Banco Popular Dominicano, Embassy Suites by Hilton y Banco BHD.

En el país, Cezanne Cardona también ofrecerá el masterclass "De qué hablamos cuando hablamos de cuento", organizado por el Festival Internacional de Literatura Mar de Palabras, el lunes 2 de noviembre de 7:00 a 9:00 de la noche en LMH Art Collection. Los interesados pueden inscribirse en www.mardepalabras.com.

Mar de Palabras es una iniciativa cultural creada por la Fundación René del Risco Bermúdez, bajo la presidencia y dirección general de Minerva del Risco. Su realización cuenta con un equipo de profesionales responsables de la dirección ejecutiva, la curaduría, la producción y las distintas áreas de organización.

Sobre la Fundación René del Risco Bermúdez. La Fundación René del Risco Bermúdez es una organización sin fines de lucro dedicada al fomento de la lectura, el intercambio académico y la organización de eventos culturales.

Las actividades que promueve persiguen el deleite artístico, el intercambio de conocimiento, y el fortalecimiento de las relaciones entre creadores y sus espectadores y lectores.

Te puede interesar José Luis Vega impartirá conferencia en la Cátedra de Literatura Caribeña