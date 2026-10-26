Abren convocatoria para Berklee en Santo Domingo 2027

El programa ofrecerá formación musical gratuita a jóvenes dominicanos. ( CEDIDA POR BERKLEE EN SANTO DOMINGO )

El Ministerio de Cultura y el Conservatorio Nacional de Música de la Dirección General de Bellas Artes, abrieron la convocatoria para participar en el programa Berklee en Santo Domingo 2027.

Se trata de una iniciativa que brinda a jóvenes músicos la oportunidad de fortalecer sus conocimientos y perfeccionar sus habilidades interpretativas con profesores y artistas vinculados a Berklee College of Music.

El programa se desarrollará del 5 al 10 de enero de 2027 y está dirigido a estudiantes de secundaria y universitarios interesados en ampliar su formación musical.

La fecha límite para presentar las solicitudes es el jueves 5 de noviembre de 2026, a las 11:59 de la noche, mientras que los resultados de la selección se comunicarán el martes 17 de noviembre. Los candidatos aceptados podrán participar sin costo alguno.

Los interesados pueden completar el formulario de inscripción a través del portal oficial de Berklee: www.berklee.edu/berkleeontheroad/berklee-in-santo-domingo-application-form.

Requisitos para participar

La convocatoria está dirigida exclusivamente a ciudadanos de la República Dominicana que tengan al menos 15 años al inicio del programa y acrediten un mínimo de seis meses de experiencia tocando un instrumento musical o cantando, en el caso de los vocalistas.

Como parte de la solicitud, los aspirantes deberán presentar al menos dos enlaces de videos, con una duración de entre dos y tres minutos cada uno, que permitan evaluar sus habilidades interpretativas y musicales.

Las grabaciones deben haberse realizado durante los últimos seis meses y estar disponibles públicamente en plataformas como YouTube, Vimeo o Google Drive.

Las solicitudes con enlaces inaccesibles no serán evaluadas, por lo que recomienda completar el proceso con suficiente antelación y verificar que los videos puedan reproducirse sin restricciones.

Un cuerpo docente de reconocida trayectoria

La edición de 2027 contará con profesionales vinculados a Berklee y artistas con experiencia en distintas áreas de la música.

Entre los docentes anunciados figuran Zahili González Zamora, profesora asociada de piano; Fernando Huergo, bajista y director académico del programa; Ivanna Cuesta, baterista y artista de Berklee.

Asimismo, Josean Jacobo, pianista; Tyrone Chase y Norm Zocher, guitarristas; Nadia Washington, profesora de voz; Daryl Lowery, músico de instrumentos de viento, y Jason Camelio, vicepresidente adjunto de Berklee Global.

Las clases se impartirán generalmente de lunes a viernes, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con una hora de descanso para el almuerzo. Los detalles del concierto final y la ceremonia de clausura, previstos para el sábado de esa semana, serán comunicados a los estudiantes seleccionados.

Más

Los interesados pueden consultar el portal oficial de Berklee o escribir al correo globalprograms@berklee.edu.

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