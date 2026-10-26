Centro Cultural Rainieri busca acercar la historia dominicana a visitantes y residentes

Haydée Kuret de Rainieri y Frank Rainieri, fundadores del Centro Cultural Rainieri. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Con el propósito de acercar a los dominicanos a su riqueza cultural y permitir que los millones de turistas que visitan Punta Cana cada año descubran mucho más que sus paradisíacas playas, fue inaugurado el pasado viernes el Centro Cultural Rainieri, un espacio dedicado a preservar, promover y difundir la historia, las tradiciones y la identidad dominicana.

El proyecto, que nació como un sueño hace casi 30 años, se convierte hoy en realidad gracias a la visión del empresario Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, y su esposa, Haydée Kuret de Rainieri, quienes apuestan por ofrecer a residentes y visitantes una experiencia que conecte el arte, la cultura y el patrimonio nacional.

Durante la ceremonia, el fundador de Grupo Puntacana, Frank Rainieri, explicó que una de las principales motivaciones del proyecto es mostrar a los turistas extranjeros que el país tiene mucho más que ofrecer que sus reconocidos destinos.

"Nuestro propósito es crear un centro cultural no solo para los casi seis millones de visitantes que llegan por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y que regresan a sus países sin conocer nuestra historia, nuestra cultura y, muchas veces, sin ni siquiera saber que visitaron la República Dominicana", expresó.

El destacado empresario resaltó que la iniciativa también procura fortalecer el sentido de pertenencia de los más de 300,000 habitantes que, según indicó, residen actualmente en la zona, una comunidad que, cuando llegó a Punta Cana (finales de 1969), estaba integrada por apenas 52 familias.

"No se trata solo de ofrecer actividades artísticas a la comunidad, sino también de contar nuestra historia, preservar nuestra memoria, interpretar nuestra identidad dominicana y puntacanera", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-23-at-14322-pm-65120859.jpg Enrique Peña Nieto, Nohra Puyana, Andrés Pastrana, Leonel Fernández, Haydée K. de Rainieri, Frank Rainieri; Luis Abinader, Raquel Arbaje, Raquel Peña; Roberto Á. Salcedo e Iván Duque. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Un sueño de 30 años

Rainieri recordó que la idea nació hace casi 30 años, cuando conversó con jóvenes y representantes de Higüey sobre la construcción de una casa de la cultura. Aunque entonces se elaboró un anteproyecto, la iniciativa no llegó a concretarse.

El sueño resurgió en 2018, durante una exposición dedicada al diseñador Óscar de la Renta en el Centro León, y tomó fuerza definitivamente en 2022, después de una visita al Museo Soumaya, en México.

"Vamos a construir el centro cultural; ya estoy retirado y no quiero morir sin dejar ese aporte a la comunidad", recordó haber expresado a su familia durante el vuelo de regreso.

Referente cultural

De su lado, Haydée Kuret de Rainieri destacó que el edificio fue concebido como una obra arquitectónica capaz de convertirse en un referente de Punta Cana y de proyectar una imagen diferente del destino.

La construcción contemporánea está compuesta por dos volúmenes de formas redondeadas, inspirados en la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, y un cuerpo superior concebido como un puente entre el pasado y el futuro.

Asimismo, Kuret de Rainieri explicó que uno de los principales desafíos fue desarrollar una museografía accesible, dinámica y fácil de comprender, especialmente para turistas que disponen de poco tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-23-at-14321-pm-0ef231ff.jpg La familia Rainieri junto a Luis Abinader y Raquel Arbaje. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

En el tercer nivel se encuentran la Sala de Historia y la Sala de Cotidianidad, junto con espacios dedicados a la provincia La Altagracia y a la evolución de Punta Cana.

La Sala de Historia presenta el pasado dominicano mediante objetos patrimoniales, colecciones y una matriz cronológica donada por el historiador Frank Moya Pons, que relaciona acontecimientos políticos, económicos, sociales e internacionales.

La Sala de Cotidianidad, por su parte, incorpora 60 pantallas interactivas que permiten explorar tradiciones, gastronomía, bailes, deportes y otras expresiones de la vida dominicana.

"Para los dominicanos, queríamos ofrecer una oportunidad de conocer nuestras raíces, valorar nuestro patrimonio, sentir el orgullo de ser dominicanos. Para los extranjeros, queríamos demostrarles que somos más que un destino turístico, que tenemos historia, tradiciones y una identidad que merece ser conocida", subrayó Kuret de Rainieri.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-23-at-2-6259fc1d.jpg La vicepresidenta Raquel Peña con Francesca Rainieri. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Arte y comunidad

El centro también dispone de una sala de exposiciones temporales de más de 400 metros cuadrados, que actualmente alberga El mar como territorio, una muestra de la colección de Héctor José Rizek que, según detalló Haydée, reúne 74 obras.

Asimismo, cuenta con La Cantera, espacio para artistas emergentes; un auditorio con capacidad para 282 espectadores, según precisó durante la inauguración; salones para talleres, dos terrazas para actividades, cafetería con oferta gastronómica dominicana y una tienda de productos elaborados en el país.

Entre sus facilidades figura un guardarropa con capacidad para almacenar maletas, pensado especialmente para turistas que deseen aprovechar las horas previas a sus vuelos para conocer el centro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/exposicion-centro-cultural-rainieri-dania-acevedo-157620b1.jpg Piezas que se exponen en el Centro Cultural Rainieri. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Durante su intervención, Haydée agradeció el respaldo de Caralva, Discorp, Inbert Domínguez, Grupo Puntacana y Roxana Soto, quien lideró el proyecto.

También reconoció a los equipos museográficos de Parque Explora de Medellín, Sumo de Chile y Germen Studio de México, así como al comité asesor integrado por Bernardo Vega, Manolito García Arévalo, Camilito Suero y María Amalia León.

Dedicó un agradecimiento especial a los responsables de la propuesta museológica, Rab Messina y Alex Martínez Suárez, primer director del centro, y a la familia Kheel por su colaboración.

Con esta inauguración, el Centro Cultural Rainieri busca convertirse en un referente para el turismo cultural, ofreciendo a residentes y visitantes una oportunidad de descubrir que la riqueza de Punta Cana también reside en la historia, el arte y las tradiciones del pueblo dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/cultura-dominicana-en-el-centro-cultural-rainieri-795c5990-focus-0-0-896-504-08639b5a.jpg Vista del nuevo Centro Cultural Rainieri. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Elogios de Abinader

El presidente Luis Abinader, destacó durante la inauguración que el legado de la familia Rainieri refleja el compromiso de sus fundadores con el desarrollo cultural y el bienestar de las futuras generaciones.

Durante su intervención en la inauguración del Centro Cultural Rainieri, el mandatario reconoció la trayectoria del empresario Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, y de su esposa, Haydée Kuret de Rainieri, por impulsar esta iniciativa que, a su juicio, trasciende el desarrollo turístico y apuesta por preservar y difundir la identidad dominicana.

"Creo que hay algo profundamente admirable en esta decisión: que, después de haber contribuido a transformar Punta Cana en uno de los grandes destinos turísticos del mundo, siguen pensando en cómo enriquecer la vida de quienes habitan esta tierra", expresó Abinader.

El jefe de Estado afirmó que la nueva institución representa mucho más que una infraestructura cultural, al considerar que materializa la voluntad de la familia Rainieri de contribuir al crecimiento de la sociedad dominicana.

"Este centro representa algo más que una nueva infraestructura cultural: representa su voluntad. La voluntad de don Frank y de su familia de dejar un legado a las futuras generaciones", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que el valor de una iniciativa de esta naturaleza no se limita a su construcción, sino a las oportunidades que puede generar para quienes harán uso de sus instalaciones.

"El centro busca contar nuestra historia, preservar nuestra memoria e interpretar nuestra identidad dominicana y puntacanera" Frank Rainieri Fundador del Centro Cultural Rainieri “

"Quienes nos visiten descubrirán nuestras playas, pero también nuestra alma", insistió el mandatario.

De igual modo, señaló que la institución también tendrá un impacto en los residentes de Punta Cana, quienes dispondrán de nuevos espacios para aprender, desarrollar su creatividad y participar en actividades culturales.

"Quienes viven aquí encontrarán oportunidades no solo para trabajar y prosperar, sino también para que ellos, junto con sus familias, aprendan, imaginen y disfruten", sostuvo.

Dimensión cultural

El Centro Cultural Rainieri cuenta con aproximadamente 9,000 metros cuadrados de espacios de exposición de arte y recreativos, destinados a promover el conocimiento de la historia, el patrimonio y las expresiones artísticas dominicanas.

Entre sus instalaciones se encuentran salas de exposiciones permanentes y temporales, espacios interactivos dedicados a la historia y la vida cotidiana, un auditorio, áreas para talleres y actividades educativas, así como espacios para artistas emergentes.

El proyecto, impulsado por Frank y Haydée Rainieri durante casi tres décadas, busca complementar la oferta turística de Punta Cana y fortalecer el sentido de pertenencia de sus habitantes.

La apertura general al público está prevista para el miércoles 28 de octubre.

Un "crack" visionario El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, calificó de "crack" al empresario Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, por su contribución al desarrollo turístico y económico de la región este. Durante la inauguración del Centro Cultural Rainieri, Salcedo destacó su visión empresarial y el papel que desempeñó en la transformación de Punta Cana en uno de los principales destinos turísticos del Caribe. El funcionario repasó la evolución de la conectividad vial de la región, desde los primeros proyectos de infraestructura del siglo XX hasta el auge turístico iniciado en la década de 1970, que permitió integrar progresivamente a Punta Cana con el resto del país. Salcedo resaltó cómo una zona con limitadas vías de acceso se convirtió en uno de los principales motores de la economía dominicana. Asimismo, valoró la apuesta de Rainieri por la cultura como una forma de seguir contribuyendo al país, preservando y difundiendo su historia, tradiciones e identidad.