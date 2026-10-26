Fallece a los 46 años el actor Eric Bauza, voz de "Bugs Bunny" y "el Pato Lucas"

Eric Bauza en los Creative Arts Emmy Awards el domingo 6 de septiembre de 2026. ( ARCHIVO / AP )

El actor de doblaje canadiense Eric Bauza, conocido por interpretar a personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas y Porky, falleció el domingo 25 de octubre a los 46 años, según confirmó su familia a través de una publicación en redes sociales.

De acuerdo con información publicada por el medio estadounidense Variety, que citó registros médicos del forense del condado de Los Ángeles, Bauza murió a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

A lo largo de su carrera, Bauza prestó su voz a varios personajes de Looney Tunes, entre ellos Piolín, Elmer Gruñón, el gallo Claudio y el Correcaminos. También participó en producciones como Space Jam, Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies y Las aventuras del gato con botas.

Su trabajo en la industria de la animación le valió cinco nominaciones a los premios Daytime Emmy y tres galardones en la categoría infantil y familiar, por su participación en Teen Titans GO!, Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons.

Proyectos en carpeta

Al momento de su fallecimiento, el actor se encontraba en la etapa de preproducción de dos proyectos: Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, en el que interpretaría al Pato Lucas, y The Dragon Masters, donde daría voz al personaje Shogun King.

La noticia fue comunicada por sus familiares, quienes destacaron su trayectoria como intérprete de algunos de los personajes animados más reconocidos de la televisión.