Se inicia en la UASD la maestría en gestión colectiva de producciones artísticas

El director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda), José Rubén Gonell Cosme, pronuncia su discurso durante la apertura de la maestría en Gestión Colectiva de Producciones Artísticas y Culturales de la UASD. ( CEDIDA POR LA ONDA )

El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda), José Rubén Gonell Cosme, respaldó el inicio de la Maestría en Gestión Colectiva de Producciones Artísticas y Culturales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al considerar que la formación especializada es fundamental para mejorar la administración y protección de los derechos de los creadores.

Durante la apertura de la docencia, el funcionario afirmó que el fortalecimiento de las sociedades de gestión colectiva es clave para garantizar una administración más eficiente y transparente de los derechos de autores y titulares.

Ante autoridades académicas, representantes del sector cultural y estudiantes de la primera promoción, reiteró que la ONDA apoya las iniciativas dirigidas a consolidar las entidades que representan a los creadores.

"Desde la Onda compartimos plenamente esa visión. Como autoridad nacional en materia de derecho de autor, tenemos la responsabilidad de supervisar y fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva, conforme a las atribuciones establecidas en la Ley núm. 65-00 y su Reglamento de Aplicación", expresó.

Gonell Cosme sostuvo que esa labor debe acompañarse de acciones permanentes de orientación y fortalecimiento institucional, con el propósito de promover organizaciones más eficientes, transparentes y cercanas a los titulares de derechos.

Importancia de la formación especializada

Señaló que la maestría responde a la necesidad de preparar profesionales capaces de enfrentar los desafíos administrativos, jurídicos y tecnológicos de las industrias creativas. Explicó que una gestión colectiva efectiva requiere conocimientos sobre legislación de derecho de autor y derechos conexos, licenciamiento, recaudación, distribución de regalías y administración de repertorios.

También consideró necesario comprender los efectos de las nuevas tecnologías y los cambios en las formas de consumo de contenidos culturales.

Gonell Cosme de la Onda destacó que la gestión colectiva no se limita al cobro y distribución de regalías, sino que constituye un mecanismo para garantizar que autores, compositores, artistas intérpretes, productores y otros titulares reciban la remuneración correspondiente por el uso de sus obras y producciones.

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Iniciativa impulsada por Pochy Familia

La iniciativa fue impulsada por el merenguero, compositor y gestor cultural Pochy Familia, quien afirmó que el programa busca cubrir una brecha en la preparación de quienes participan en la producción, difusión y comercialización de bienes y servicios culturales.

"Esta maestría viene a llenar un vacío no solamente para los titulares de derechos, sino para todas las personas que están involucradas en el arte y en las industrias creativas", manifestó.

El programa es fruto de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), la Onday el Sistema de Gestión Colectiva, integrado por entidades como Sgacedom y Sodaie.

Su desarrollo está a cargo de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y la Facultad de Artes de la UASD.

Gonell Cosme también valoró el otorgamiento de 40 becas por parte del Mescyt, que consideró una inversión en la preparación de profesionales y en el fortalecimiento del sistema de gestión colectiva.

Reafirmó el compromiso de la Onda de continuar respaldando proyectos que contribuyan a una gestión moderna, eficiente y transparente, capaz de responder a los desafíos de la transformación digital y la evolución de las industrias culturales dominicanas.