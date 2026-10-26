Giovanny Cruz Durán es exaltado al Pabellón de la Fama de Espaillat

Giovanny Cruz Durán recibe el reconocimiento que lo exalta al Pabellón de la Fama de la Provincia Espaillat, acompañado del mayor general retirado Andrés Cruz Cruz, exdirector de la Policía Nacional. Detrás, miembros del Comité Permanente, encabezado por Marcelino Guzmán, y el jurista Milton Ray Guevara, presidente de honor de la ceremonia. ( CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DE GIOVANNY CRUZ )

El escritor, dramaturgo y director teatral Giovanny Cruz Durán fue exaltado al Pabellón de la Fama de la Provincia Espaillat durante una ceremonia celebrada el domingo 25 de octubre en el Teatro Don Bosco de Moca.

El reconocimiento distingue su trayectoria como dramaturgo, poeta, narrador, ensayista, guionista, director teatral, actor y académico de la Lengua, así como sus contribuciones al desarrollo de las artes escénicas y la literatura dominicana.

La ceremonia fue presidida por el jurista Milton Ray Guevara, en calidad de presidente de honor, mientras que Marcelino Guzmán encabezó el Comité Permanente del Pabellón de la Fama. El mayor general Andrés Cruz Cruz fungió como edecán del homenajeado.

Entre los asistentes figuró el compositor, cantante y exministro de Cultura José Antonio Rodríguez.

Trayectoria y reconocimientos

Giovanny Cruz Durán ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional de Dramaturgia, además del Premio Nacional de Cuentos, el Premio de Novela de la Editorial Santuario y el Premio Casa del Escritor Dominicano. También ha sido reconocido por su trabajo como actor y director teatral.

Sus obras han sido representadas por compañías nacionales e internacionales en ciudades como Moscú, San Petersburgo, Nueva York, Boston, París, Chicago, Madrid y Barcelona, así como en Costa Rica, Venezuela, Colombia, Argentina y las Islas Vírgenes.

El escritor también ha desarrollado una trayectoria como maestro de actuación dentro y fuera de República Dominicana.

Un reconocimiento especial

Al agradecer su exaltación, Cruz Durán se definió como "un mocano radical y comprometido" y expresó que la distinción era la que más había esperado a lo largo de su trayectoria.

"Esta tierra y su historia retozan en mis laberintos interiores", expresó el dramaturgo.

El mayor general retirado Andrés Cruz Cruz destacó, en un texto dedicado al homenajeado, sus aportes a las letras y las artes escénicas dominicanas, así como el significado de este reconocimiento para su familia y la provincia Espaillat.

La exaltación se realizó durante el decimotercer ceremonial del Pabellón de la Fama de la Provincia Espaillat, dedicado a reconocer a personalidades que han contribuido al desarrollo cultural y social del país.