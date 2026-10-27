"Hablando huevadas" se presentará en el Gran Teatro del Cibao en diciembre

Los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores de "Hablando Huevadas", presentarán su espectáculo en Santiago de los Caballeros los días 4 y 5 de diciembre. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El popular espectáculo de comedia Hablando huevadas , protagonizado por los humoristas peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza , llegará a República Dominicana con dos presentaciones los días 4 y 5 de diciembre, a las 7:00 de la noche, en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros.

La propuesta, producida por Covi Entertainment y AIC Promotions, promete una experiencia cargada de humor irreverente, improvisación e interacción directa con el público, elementos que han contribuido a su popularidad entre los seguidores de la comedia en español.

Los organizadores informaron que las entradas para la función del viernes 4 de diciembre están agotadas. Las boletas para la presentación del sábado 5 están disponibles a través de Ticketmax.com.do.

Humor sin filtros e improvisación

Creado y presentado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, Hablando huevadas combina anécdotas, humor negro, situaciones espontáneas y participación de los espectadores, en un formato teatral que se aparta de los esquemas tradicionales de la comedia.

La interacción con los asistentes constituye una de las principales características del espectáculo, cuyos protagonistas incorporan las intervenciones del público al desarrollo de sus rutinas.

Su estilo directo y sin filtros ha permitido que el proyecto alcance notoriedad en el entretenimiento latinoamericano y reúna seguidores en distintos mercados de habla hispana.

De la propuesta

La llegada de Hablando huevadas a Santiago representa una oportunidad para que los seguidores dominicanos disfruten en vivo de una propuesta que ha impulsado la proyección internacional de sus creadores.

Con estas presentaciones, Covi Entertainment y AIC Promotions buscan ampliar la oferta de espectáculos internacionales en República Dominicana y acercar al público nuevas propuestas de comedia.