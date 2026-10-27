La literatura de centroamericana celebrará los 40 años de la FIL Guadalajara

El escritor dominicano Rey Andújar participará en la mesa "El nuevo pulso de la narrativa centroamericana: cruce de estilos y estéticas del futuro". ( ARCHIVO DL )

La celebración de la FIL Guadalajara, que este noviembre cumple 40 años, no estaría completa sin la presencia de la literatura centroamericana. A través de la edición 11 del programa Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta, la región estará presente con voces y experiencias tan diversas como las realidades de sus territorios.

En dos mesas de diálogo, las autoras y autores explorarán nuevas estéticas narrativas, perspectivas y temas como la nostalgia millennial, el cyberpunk caribeño, la posmemoria y lo que significa habitar el territorio centroamericano y caribeño. Ambas actividades se realizarán en el Salón A del Área Internacional de Expo Guadalajara.

La primera mesa, denominada "El nuevo pulso de la narrativa centroamericana: cruce de estilos y estéticas del futuro", reunirá a Jeanny Chapeta (Guatemala), Daniel Quirós (Costa Rica), Rey Andújar (República Dominicana) y Roberto Cambronero (Costa Rica) para explorar las nuevas rutas de la ficción en la región y conversar sobre los géneros, las estéticas y las inquietudes que renuevan las letras centroamericanas.

El encuentro se realizará el martes 1 de diciembre, a las 7:00 de la noche.

"La casa, la familia, el poder: voces e ideas desde Centroamérica y el Caribe", la segunda mesa de diálogo, tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre, a las 7:00 de la noche.

En ella, Dina Fernández (Guatemala), Cezanne Cardona (Puerto Rico), Eduardo Flores Arróliga (Nicaragua) y Fátima Villalta (Nicaragua) reflexionarán sobre las experiencias que atraviesan la vida en la región, desde los vínculos familiares hasta la relación con la naturaleza.

La edición 2026 del programa Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica cuenta de la FIL Guadalajara es posible gracias a la colaboración con el Festival Centroamérica Cuenta.

Programa

Este programa fue creado en 2015 con el objetivo de acercar a los lectores las grandes obras de la región, y ofrecer un espacio donde la reflexión en torno a la literatura centroamericana contemporánea y sus creadores es primordial.

El programa completo de esta edición se encuentra disponible en www.fil.com.mx

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