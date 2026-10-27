Meghan Markle regresa a la televisión como presentadora de "MasterChef Junior Australia"
La duquesa de Sussex compartirá la conducción con la chef Poh Ling Yeow en la temporada prevista para 2027, que se grabará en Melbourne
Meghan Markle participará como presentadora de "MasterChef Junior Australia", cuya próxima temporada se emitirá en 2027 por la cadena Network Ten, según el anuncio realizado este martes por Paramount Australia.
La esposa del príncipe Harry compartirá las labores de conducción con Poh Ling Yeow, chef y comunicadora australiana.
Su incorporación se produce después de que participara como jueza invitada en la versión para adultos del concurso durante una visita a Australia en abril pasado.
- "Pasé un tiempo increíble con todo el equipo de MasterChef el pasado mes de abril; por eso, cuando me propusieron volver para trabajar con este grupo de jóvenes talentos, acepté de inmediato", expresó Markle en un comunicado.
La producción está prevista en Melbourne y podría extenderse durante varias semanas de 2027, aunque todavía no se han confirmado las fechas definitivas de grabación.
Retorno a la industria
Con este proyecto, Markle retoma su participación en televisión y suma una nueva experiencia a su trayectoria profesional, que también incluye iniciativas vinculadas al estilo de vida y los contenidos audiovisuales.