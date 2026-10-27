Pablo Mella es galardonado con el Premio Nacional de Investigación Cultural por su obra sobre dominicanidad

Premio Nacional de Investigación Cultural reconoce a Pablo Mella por su contribución a la identidad dominicana. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Ministerio de Cultura anunció que el escritor, filósofo e investigador Pablo Mella resultó ganador de la primera edición del Premio Nacional de Investigación Cultural Marcio Veloz Maggiolo, en su edición de 2026, por su obra "La casilla vacía de la dominicanidad".

El galardón, otorgado a través del Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural y la Dirección de Fomento e Investigación Cultural, está dotado con RD$500,000 y un certificado acreditativo. La entrega tendrá lugar durante una ceremonia pública cuya fecha se anunciará próximamente.

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por los intelectuales Ofelia Berrido Torres, Darío Tejeda y Pedro (Omar) Messon, quienes valoraron la solidez conceptual de la investigación, su rigor analítico y su aporte de nuevas perspectivas al estudio de la identidad nacional.

En su veredicto, los evaluadores señalaron que la obra representa una contribución significativa a la historia de las ideas y a la crítica cultural dominicana, al cuestionar los enfoques tradicionales sobre la identidad y proponer una reflexión innovadora en torno al concepto de dominicanidad.

El Premio Nacional de Investigación Cultural Marcio Veloz Maggiolo fue instituido mediante el Decreto núm. 662-25, del 25 de noviembre de 2025, con el objetivo de reconocer y estimular la producción intelectual y la investigación cultural en el país. En esta primera convocatoria se presentaron nueve obras en formato digital.

Trayectoria de Pablo Mella

Pablo Mella, sacerdote jesuita, doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina y licenciado en esa disciplina por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), se desempeña como profesor e investigador del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, donde también dirige la revista Estudios Sociales y la Editorial Universitaria Bonó.

Su trayectoria intelectual comprende diversas publicaciones, entre ellas "Los espejos de Duarte", obra galardonada con el Premio Anual de Ensayo 2013; "Ética del posdesarrollo" y "Derecho, soberanía, educación e interculturalidad".

A estos reconocimientos se suma el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes que obtuvo por su obra "Ética de la praxis educativa: entre la profesionalidad y el compromiso personal", distinción que reafirma su aporte al pensamiento filosófico, educativo y cultural dominicano.