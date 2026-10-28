El Centro Cultural Rainieri abre sus puertas: un recorrido por sus espacios y atractivos

El Centro Cultural Rainieri abre sus puertas en Punta Cana con una propuesta dedicada a preservar y difundir la historia, la cultura y las tradiciones dominicanas. ( DL/DARE COLLADO )

El Centro Cultural Rainieri abrió formalmente sus puertas al público este miércoles 28 de octubre con una propuesta que promete sorprender tanto a turistas como a dominicanos.

Más que un espacio para contemplar objetos y obras de arte, es un lugar donde la historia y la cultura cobran vida a través de experiencias interactivas que invitan a explorar, escuchar, tocar y hasta bailar.

Ubicado frente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el centro ofrece un recorrido por la identidad dominicana, desde sus raíces históricas y tradiciones hasta la transformación de Punta Cana. ¿Qué puedes encontrar si lo visitas?

Estas son las experiencias que te esperan.

La historia dominicana, más allá de los libros

El recorrido por la historia comienza en el tercer piso, con "Objeto de estudio", una exposición que utiliza objetos cotidianos e históricos para contar cómo se ha formado la sociedad dominicana. En una sala oscura, las piezas iluminadas parecen flotar en vitrinas y paneles transparentes, mientras cada elemento despierta conversaciones sobre qué historia guarda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31210-pm-1-f78335e3.jpeg "Objeto de estudio" en el tercer piso del Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31210-pm-e3ba6865.jpeg "Objeto de estudio" en el tercer piso del Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31211-pm-32ea389f.jpeg "Objeto de estudio" en el tercer piso del Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31212-pm-1f85a163.jpeg "Objeto de estudio" en el tercer piso del Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31213-pm-1-4b8a2302.jpeg "Objeto de estudio" en el tercer piso del Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31213-pm-fe32d8fc.jpeg "Objeto de estudio" en el tercer piso del Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) ‹ >

La experiencia continúa con "Manual de historia viva", una propuesta audiovisual basada en el trabajo del historiador Frank Moya Pons. Mediante una línea de tiempo que abarca cinco siglos, los visitantes pueden explorar acontecimientos y comprender cómo se relacionan los procesos políticos, económicos y sociales que marcaron el país.

La dominicanidad entra por los sentidos

En "Un nido para el mundo", la cultura dominicana se descubre con el cuerpo y los sentidos. La exposición reúne 27 experiencias distribuidas en ocho ámbitos: llegar, anidar, descubrir, probar, suplir, jugar, sonar y celebrar.

El recorrido comienza con una pregunta: ¿de dónde viene todo aquello que hoy reconocemos como dominicano? Una instalación en forma de canoa agrupa objetos, alimentos, símbolos y costumbres que reflejan las migraciones y los intercambios que han contribuido a formar nuestra identidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31216-pm-2-b86a3e39.jpeg "Un nido para el mundo" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31222-pm-3-bb8f2f5b.jpeg "Un nido para el mundo" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31217-pm-2-34e9a9c2.jpeg "Un nido para el mundo" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31224-pm-2-b575c397.jpeg "Un nido para el mundo" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31224-pm-3-7c35370a.jpeg "Un nido para el mundo" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31225-pm-1-5cb2018a.jpeg "Un nido para el mundo" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) ‹ >

Más adelante, las imágenes y los sonidos acercan al visitante a la diversidad natural del país, desde sus manglares y dunas hasta sus montañas. La gastronomía también tiene su espacio: es posible explorar ingredientes, aromas y texturas mientras se descubre la preparación de platos tan representativos como el sancocho o las habichuelas con dulce.

El deporte, por otro lado, se presenta como parte de la cultura popular. El béisbol, el voleibol y prácticas como la vitilla muestran cómo los juegos y las aficiones forman parte de la vida cotidiana de los dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31226-pm-bb8c788e.jpeg "Un nido para el mundo" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31227-pm-2-47d7b5fe.jpeg "Un nido para el mundo" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31227-pm-550cebec.jpeg "Un nido para el mundo" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31228-pm-2-c981d830.jpeg "Un nido para el mundo" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31231-pm-1-91ac8ce4.jpeg "Un nido para el mundo" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) ‹ >

La experiencia sigue por un colmado recreado como lugar de encuentro, con sus conversaciones y vínculos entre vecinos. También aborda cómo estas costumbres se trasladan a otros países a través de la diáspora dominicana.

La música tiene su propio espacio interactivo: los visitantes pueden aprender pasos de baile, tocar instrumentos y experimentar con sonidos. El merengue y la bachata comparten protagonismo con el jazz, el rock y otras expresiones musicales.

El recorrido termina entre fiestas, personajes y trajes de la comparsa Las Musas de Punta Cana, en una celebración que conecta distintas expresiones de la identidad dominicana.

La Altagracia, más que sol y playa

La exposición "Portadores de alta gracia" amplía la mirada sobre La Altagracia, una provincia cuya identidad va más allá de sus playas y de la devoción a la Virgen de la Altagracia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31232-pm-4-ad3c8145.jpeg "Portadores de alta gracia" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31219-pm-2-2dc92e1a.jpeg "Portadores de alta gracia" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31219-pm-1-beb21bfa.jpeg "Portadores de alta gracia" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) ‹ >

La propuesta explora la relación entre el territorio, la naturaleza, la religión, la música, la literatura y las tradiciones. También invita a mirar la provincia como un lugar de encuentros e intercambios, desde las antiguas rutas marítimas hasta la conexión internacional que hoy representa Punta Cana.

La historia detrás de Punta Cana

¿Cómo pasó Punta Cana de ser un territorio de difícil acceso a convertirse en uno de los principales destinos turísticos del país? "Entretejer la cana" aborda esa transformación a través de la historia de la zona y de la familia Rainieri.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31232-pm-2-38b6f71e.jpeg "Entretejer la cana" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31232-pm-9025c67b.jpeg "Entretejer la cana" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31233-pm-1-e742c83d.jpeg "Entretejer la cana" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31234-pm-5c23855c.jpeg "Entretejer la cana" en el Centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO) ‹ >

Fotografías, documentos, objetos y audiovisuales reconstruyen distintas etapas de ese proceso. Entre los recursos destacan imágenes de archivo que permiten acercarse a momentos clave del desarrollo turístico de la región.

La cana, material utilizado en la construcción de las maquetas y otros elementos de la exposición, también forma parte del relato. Su presencia recuerda que detrás de la transformación del territorio hubo años de trabajo, decisiones y perseverancia.

El Caribe visto desde el mar

En el primer nivel del Centro Cultural Rainieri, la Sala Temporal acoge "El mar como territorio", una exposición que explora los vínculos entre el mar, la historia y la identidad del Caribe insular y su diáspora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31233-pm-ac4af38e.jpeg "El mar como territorio" en la Sala Temporal del centro Cultural Rainieri. (DL/DARE COLLADO)

Curada por Orlando Isaac, la muestra reúne más de 70 obras de más de 40 artistas, desde el siglo XIX hasta la actualidad. La selección incluye pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, videos e instalaciones vinculadas a República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Haití, Trinidad y Tobago y otros países.

La propuesta invita a mirar el mar no como una frontera que separa, sino como un espacio que conecta territorios, culturas y experiencias.

Una ventana para el arte emergente

El recorrido del primer nivel también incluye "La Cantera", un espacio dedicado a impulsar el trabajo de artistas emergentes dominicanos y acercar sus propuestas a nuevos públicos y coleccionistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-31207-pm-a99689a8.jpeg Alex Martínez, director del Centro Cultural Rainieri, muestra La Cantera a los asistentes. (DL/DARE COLLADO)

Su exposición actual, "Un espacio de paso", de la artista visual dominicana Mónica Lapaz, reúne 12 pinturas y dibujos inspirados en el paisaje urbano de Santo Domingo.

Las obras se detienen en calles y corredores concebidos para el tránsito rápido y los convierten en composiciones geométricas donde predominan el concreto y las formas arquitectónicas. La muestra dialoga con la serie Cemento Rosa de la artista y propone observar con más atención espacios que habitualmente atravesamos sin detenernos.

Qué debes saber antes de ir El Centro Cultural Rainieri está ubicado frente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana y abre de martes a domingo, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

La entrada cuesta 500 pesos para adultos y 100 pesos para menores de 18 años.