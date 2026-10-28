El impactante relato del actor Manuel Bandera, sobreviviente del choque de trenes en España

Collage con imágenes del choque de trenes en España y del actor Manuel Bandera que estuvo de pasajero en uno de ellos. ( EFE )

El actor y cantante español Manuel Bandera sobrevivió al grave accidente ferroviario ocurrido este 28 de octubre en la provincia de Toledo, España, cuando el tren AVE en el que viajaba con destino a Sevilla chocó por detrás contra un convoy Iryo que, según su relato, se encontraba detenido en la vía.

El intérprete, conocido por su participación en películas como "Las cosas del querer" y "¡Átame!", sufrió contusiones en las costillas, aunque aseguró que su estado no revestía gravedad. Sin embargo, las escenas que presenció tras el impacto lo dejaron profundamente conmocionado.

"Si llega a ir el primero, no estoy hablando contigo ahora", expresó Bandera en una conversación telefónica con el diario SUR, al referirse a que viajaba en el vagón número uno, ubicado en la parte trasera del tren. Según explicó, esa posición pudo haberlo protegido de las consecuencias más graves de la colisión.

"Ha sido horroroso": así vivió el choque

Bandera relató que el tren había salido de Madrid a primera hora de la mañana y que, aproximadamente media hora después, se detuvo. Según su testimonio, el maquinista informó a los pasajeros que la parada se debía a la "afluencia en la vía" y que el convoy reanudaría la marcha en aproximadamente un minuto.

Sin embargo, poco después se produjo el impacto contra el tren Iryo.

"Debieron de darle vía libre, pero en la vía todavía quedaba un tren, el Iryo, al que hemos embestido por detrás. Ha sido horroroso", contó el actor, quien todavía se encontraba en estado de conmoción al recordar lo sucedido.

Aunque resultó con un golpe en las costillas, Bandera aseguró que su lesión era menor en comparación con lo que había visto en el lugar del accidente.

"Tengo un golpe en las costillas, pero nada comparado con lo que he visto. Vamos, he vuelto a nacer. Ya tengo dos cumpleaños que celebrar", manifestó.

Ayudó a un joven herido tras salir del tren

Después del choque, los pasajeros de su vagón comprobaron que podían salir y rompieron una ventanilla para abandonar el convoy. Una vez fuera, Bandera decidió dirigirse hacia la zona donde se había producido el impacto para intentar ayudar a las personas heridas.

El actor contó que asistió a un joven que presentaba dificultades para respirar y que se encontraba en malas condiciones. Tras dejarlo sentado y a la espera de los servicios sanitarios, intentó regresar a la zona del choque, pero tuvo que detenerse ante la magnitud de la escena.

"He ayudado a un chaval al que le faltaba la respiración y que estaba regular. Lo dejé sentado y esperando a que llegaran los sanitarios y he intentado regresar, pero me he tenido que dar la vuelta porque todo era un amasijo de hierros y de gente", relató.

Visiblemente afectado, también describió la gravedad de lo que observó entre los restos de los trenes.

"No quiero ni pensarlo, pero había muchos, muchos muertos", afirmó.

Bandera aseguró que la violencia del impacto era evidente en los daños que sufrieron los convoyes y señaló que uno de los vagones del Iryo habría salido despedido a una distancia considerable del punto de colisión.

Una experiencia que no olvidará

El actor expresó su pesar por la tragedia y por el sufrimiento de las personas afectadas, al tiempo que reconoció que la experiencia le hizo valorar aún más la oportunidad de seguir con vida.

"Esta experiencia no se la deseo a nadie. Es horroroso. ¡Qué haya vuelto a pasar esto!", manifestó, al recordar también otros accidentes ferroviarios ocurridos en España.

Pese al impacto emocional de lo vivido, Bandera aseguró que desea retomar sus compromisos profesionales y volver a los escenarios. Su viaje a Sevilla tenía como propósito participar en la grabación de una gala del programa "La Gran Audición", de Canal Sur.

Al recordar la fecha del accidente, el intérprete insistió en que la vivirá de una manera diferente a partir de ahora, convencido de que estuvo cerca de perder la vida.

"Lo voy a celebrar más que ningún año", concluyó.