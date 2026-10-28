Fundación Grupo Puntacana acerca la poesía a estudiantes de Punta Cana

Poetas de América y Europa compartieron sus obras y experiencias con estudiantes de Punta Cana y Verón, durante una jornada organizada por la Fundación Grupo Puntacana en el marco de la XV Semana Internacional de la Poesía. ( CEDIDA POR FUNDACIÓN GRUPO PUNTACANA )

¿Qué sucede cuando la poesía sale de los libros y llega directamente a las aulas? Los estudiantes del Punta Cana International School (PCIS), Caracolí Global School y el Politécnico Ann & Ted Kheel tuvieron la oportunidad de descubrirlo durante una jornada literaria que los acercó a escritores de distintas partes del mundo.

La iniciativa, auspiciada por la Fundación Grupo Puntacana, en colaboración con la escritora Denisse Español y Café de Artistas, se celebró en el marco de la XV Semana Internacional de la Poesía.

Su propósito fue acercar a los jóvenes a esta expresión literaria y despertar su curiosidad por la lectura y la escritura a través de un encuentro directo con sus protagonistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/fundacion-grupo-puntacana-acerca-la-poesia-internacional-a-estudiantes-de-punta-cana--veron-4-c6914d04.jpg Escritores internacionales inspiran a jóvenes estudiantes de Punta Cana. (CEDIDA POR FUNDACIÓN GRUPO PUNTACANA)

Durante las visitas, los poetas leyeron algunos de sus textos y compartieron con los alumnos sus experiencias, trayectorias y procesos creativos. Los estudiantes, que ya habían tenido la oportunidad de conocer parte de sus obras, pudieron hacer preguntas, intercambiar impresiones y descubrir las historias y motivaciones que hay detrás de cada poema.

Más allá de escuchar versos, la experiencia les permitió conocer distintas maneras de entender y expresar el mundo. Un acercamiento a la literatura desde la conversación y la curiosidad, que invita a los jóvenes a explorar su propia creatividad.

Voces de distintas partes del mundo

La jornada contó con la participación de escritores de América y Europa, quienes llevaron a las aulas una muestra de la diversidad de voces que conviven en la poesía contemporánea.

Entre los invitados estuvieron Gabriel Chávez Casazola, de Bolivia; William Ospina, de Colombia; Rodrigo Carrillo, de Guatemala; María Baranda, de México; Sonia Betancort, de España; Nancy Morejón y Daisy Salas, de Cuba; y Danilo Manera, de Italia.

También participaron Paolo de Lima, de Perú; Tatyana Yavasheva y Daniela Aleksandrova, de Bulgaria; Roxana Miranda, de Chile; y Nicolas Meusnier, de Francia.

El encuentro permitió a los estudiantes entrar en contacto con autores de diferentes procedencias y conocer cómo la poesía puede reflejar las particularidades de cada cultura y, al mismo tiempo, abordar emociones, inquietudes y experiencias compartidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/fundacion-grupo-puntacana-acerca-la-poesia-internacional-a-estudiantes-de-punta-cana--veron-8d5d52de.jpg Uno de los escritores invitados lee poesía antes algunos estudiantes. (CEDIDA PORFUNDACIÓN GRUPO PUNTACANA)

Con actividades como esta, la Fundación Grupo Puntacana continúa impulsando iniciativas que vinculan la educación con la cultura y ofrecen a los jóvenes nuevas oportunidades para descubrir la literatura. Una apuesta por el poder de la lectura, la imaginación y el intercambio de ideas como herramientas para ampliar horizontes.

Cultura y bienestar para la comunidad

La Fundación Grupo Puntacana es la entidad sin fines de lucro mediante la cual Grupo Puntacana promueve el bienestar de los habitantes de la región y desarrolla iniciativas para preservar sus ecosistemas.

Para lograrlo, trabaja junto a aliados del sector privado, las instituciones públicas y la sociedad civil en proyectos relacionados con la educación, la salud, la cultura y los emprendimientos comunitarios.

Su labor también abarca la restauración de arrecifes de coral, la conservación de especies en peligro de extinción, la gestión de residuos sólidos y el ecoturismo.

A través de estas acciones, la organización busca generar oportunidades para las comunidades y contribuir a la protección de los recursos naturales, con la sostenibilidad como eje de su trabajo.

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