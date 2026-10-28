Fundación Grupo Puntacana acerca la poesía a estudiantes de Punta Cana
Estudiantes de tres centros educativos de Punta Cana y Verón compartieron con escritores de América y Europa durante una jornada organizada por la Fundación Grupo Puntacana, como parte de la XV Semana Internacional de la Poesía
¿Qué sucede cuando la poesía sale de los libros y llega directamente a las aulas? Los estudiantes del Punta Cana International School (PCIS), Caracolí Global School y el Politécnico Ann & Ted Kheel tuvieron la oportunidad de descubrirlo durante una jornada literaria que los acercó a escritores de distintas partes del mundo.
La iniciativa, auspiciada por la Fundación Grupo Puntacana, en colaboración con la escritora Denisse Español y Café de Artistas, se celebró en el marco de la XV Semana Internacional de la Poesía.
Su propósito fue acercar a los jóvenes a esta expresión literaria y despertar su curiosidad por la lectura y la escritura a través de un encuentro directo con sus protagonistas.
Durante las visitas, los poetas leyeron algunos de sus textos y compartieron con los alumnos sus experiencias, trayectorias y procesos creativos. Los estudiantes, que ya habían tenido la oportunidad de conocer parte de sus obras, pudieron hacer preguntas, intercambiar impresiones y descubrir las historias y motivaciones que hay detrás de cada poema.
Más allá de escuchar versos, la experiencia les permitió conocer distintas maneras de entender y expresar el mundo. Un acercamiento a la literatura desde la conversación y la curiosidad, que invita a los jóvenes a explorar su propia creatividad.
Voces de distintas partes del mundo
La jornada contó con la participación de escritores de América y Europa, quienes llevaron a las aulas una muestra de la diversidad de voces que conviven en la poesía contemporánea.
Entre los invitados estuvieron Gabriel Chávez Casazola, de Bolivia; William Ospina, de Colombia; Rodrigo Carrillo, de Guatemala; María Baranda, de México; Sonia Betancort, de España; Nancy Morejón y Daisy Salas, de Cuba; y Danilo Manera, de Italia.
También participaron Paolo de Lima, de Perú; Tatyana Yavasheva y Daniela Aleksandrova, de Bulgaria; Roxana Miranda, de Chile; y Nicolas Meusnier, de Francia.
El encuentro permitió a los estudiantes entrar en contacto con autores de diferentes procedencias y conocer cómo la poesía puede reflejar las particularidades de cada cultura y, al mismo tiempo, abordar emociones, inquietudes y experiencias compartidas.
Con actividades como esta, la Fundación Grupo Puntacana continúa impulsando iniciativas que vinculan la educación con la cultura y ofrecen a los jóvenes nuevas oportunidades para descubrir la literatura. Una apuesta por el poder de la lectura, la imaginación y el intercambio de ideas como herramientas para ampliar horizontes.
Cultura y bienestar para la comunidad
La Fundación Grupo Puntacana es la entidad sin fines de lucro mediante la cual Grupo Puntacana promueve el bienestar de los habitantes de la región y desarrolla iniciativas para preservar sus ecosistemas.
Para lograrlo, trabaja junto a aliados del sector privado, las instituciones públicas y la sociedad civil en proyectos relacionados con la educación, la salud, la cultura y los emprendimientos comunitarios.
Su labor también abarca la restauración de arrecifes de coral, la conservación de especies en peligro de extinción, la gestión de residuos sólidos y el ecoturismo.
A través de estas acciones, la organización busca generar oportunidades para las comunidades y contribuir a la protección de los recursos naturales, con la sostenibilidad como eje de su trabajo.