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"Señora, ¿me presta su marido?" vuelve a escena

Lidia Ariza y su hija Yarimar Uribe actuarán juntas por primera vez en la comedia que se presentará del 13 al 29 de noviembre en el Teatro Las Máscaras

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    "Señora, ¿me presta su marido?" vuelve a escena
    Luciano García, Lidia Ariza y Yarimar Uribe protagonizan la comedia "Señora, ¿me presta su marido?", en el Teatro Las Máscaras. (CEDIDA POR EL TEATRO LAS MÁSCARAS.)

    La comedia Señora, ¿me presta su marido? regresa al Teatro Las Máscaras del 13 al 29 de noviembre, con las actuaciones de Lidia Ariza, Yarimar Uribe y Luciano García, bajo la dirección de Germana Quintana.

    La tercera puesta en escena de esta producción reunirá por primera vez sobre las tablas a Ariza y su hija Uribe, quienes cuentan con más de 50 y 30 años de trayectoria artística, respectivamente.

    La obra aborda los desafíos de la convivencia matrimonial mediante situaciones cargadas de humor, ironía y reflexión sobre las relaciones de pareja.

    "Ver coincidir finalmente en un mismo escenario a Lidia Ariza y Yarimar Uribe representa un encuentro muy emotivo y de alto valor artístico que nuestro público disfrutará de principio a fin", expresó la directora Germana Quintana.

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    Funciones y boletas

    Las presentaciones serán los viernes y sábados, a las 8:30 de la noche, y los domingos, a las 6:30 de la tarde, en el Teatro Las Máscaras, ubicado en la Zona Colonial de Santo Domingo.

    Las boletas tienen un costo de RD$875 por persona y están disponibles en Tix.do y en la boletería del teatro.

    • Para información y reservas, los interesados pueden comunicarse al 809-687-9788 o al WhatsApp 829-878-2828.
    • El teatro también ofrece una tarifa especial en el estacionamiento Plaza Colonial: RD$50 por las primeras dos horas y RD$100 a partir de la tercera hora, al presentar la boleta sellada.
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