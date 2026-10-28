"Señora, ¿me presta su marido?" vuelve a escena

Luciano García, Lidia Ariza y Yarimar Uribe protagonizan la comedia "Señora, ¿me presta su marido?", en el Teatro Las Máscaras. ( CEDIDA POR EL TEATRO LAS MÁSCARAS. )

La comedia Señora, ¿me presta su marido? regresa al Teatro Las Máscaras del 13 al 29 de noviembre, con las actuaciones de Lidia Ariza, Yarimar Uribe y Luciano García, bajo la dirección de Germana Quintana.

La tercera puesta en escena de esta producción reunirá por primera vez sobre las tablas a Ariza y su hija Uribe, quienes cuentan con más de 50 y 30 años de trayectoria artística, respectivamente.

La obra aborda los desafíos de la convivencia matrimonial mediante situaciones cargadas de humor, ironía y reflexión sobre las relaciones de pareja.

"Ver coincidir finalmente en un mismo escenario a Lidia Ariza y Yarimar Uribe representa un encuentro muy emotivo y de alto valor artístico que nuestro público disfrutará de principio a fin", expresó la directora Germana Quintana.

Funciones y boletas

Las presentaciones serán los viernes y sábados, a las 8:30 de la noche, y los domingos, a las 6:30 de la tarde, en el Teatro Las Máscaras, ubicado en la Zona Colonial de Santo Domingo.

Las boletas tienen un costo de RD$875 por persona y están disponibles en Tix.do y en la boletería del teatro.

Para información y reservas , los interesados pueden comunicarse al 809-687-9788 o al WhatsApp 829-878-2828 .

, los interesados pueden comunicarse al o al . El teatro también ofrece una tarifa especial en el estacionamiento Plaza Colonial: RD$50 por las primeras dos horas y RD$100 a partir de la tercera hora, al presentar la boleta sellada.