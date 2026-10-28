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El legado de Natacha Sánchez inspira una nueva celebración de las artes

La quinta edición del Programa de Capacitación Cultural rindió homenaje a Doña Natacha Sánchez con una ceremonia que reunió música, teatro y reconocimiento al aprendizaje artístico

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    El legado de Natacha Sánchez inspira una nueva celebración de las artes
    Maestros, miembros de la Fundación Amigos del Teatro Nacional y colaboradores del Programa de Capacitación Cultural. (CEDIDA POR FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL)

    El arte también se aprende, se comparte y se vive. Así quedó demostrado cuando el Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional celebraron la entrega de certificados de la promoción 2026 del Programa de Capacitación Cultural, en una edición especial dedicada a honrar el legado de su fundadora, Doña Natacha Sánchez.

    La ceremonia reunió a autoridades académicas y culturales, profesores, invitados especiales y participantes que completaron esta experiencia formativa, concebida para acercar al público a las distintas expresiones artísticas y despertar un mayor interés por la cultura dominicana.

    La jornada comenzó con una presentación musical del violonchelista Claudio Reyes Camacho, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional.

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    Claudio Reyes, violonchelista de la Orquesta Sinfónica Nacional. (CEDIDA PORFUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL)

    A continuación, Jenny Podestá de Vásquez, presidenta de la Fundación Amigos del Teatro Nacional, destacó la dedicación de los docentes y el valor de esta iniciativa para la formación de nuevos públicos.

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    Jenny Podestá de Vásquez, presidenta de la Fundación Amigos del Teatro Nacional. (CEDIDA PORFUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL)

    También agradeció el respaldo del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Cultura, cuyo apoyo contribuye a hacer posible el desarrollo del programa.

    Tres etapas para acercarse al arte

    A lo largo de esta quinta edición, los participantes tuvieron la oportunidad de explorar distintas disciplinas mediante tres componentes:

    • El Taller de Apreciación Cultural, centrado en la historia, los estilos y las técnicas artísticas
    • El Ciclo de Charlas, dedicado a destacar la riqueza de la cultura dominicana
    • Y las Actividades Complementarias, que ampliaron los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo

    La experiencia incluyó, además, las reflexiones de los profesores de los talleres de Apreciación Teatral, Literaria y Musical, así como de Danza y Voz Cantada.

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    Maestros del programa junto a parte de los graduandos. (CEDIDA PORFUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL)

    Sus aportes permitieron poner en perspectiva el valor de cada disciplina y la importancia de contar con espacios donde el público pueda conocer las artes más allá de su disfrute como espectador.

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    Miembros de la Fundación Amigos del Teatro Nacional y parte de los graduandos.
    Miembros de la Fundación Amigos del Teatro Nacional y parte de los graduandos. (CEDIDA PORFUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL )
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    Miembros de la Fundación Amigos del Teatro Nacional y parte de los graduandos.
    Miembros de la Fundación Amigos del Teatro Nacional y parte de los graduandos. (CEDIDA POR FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL)

      Uno de los momentos más esperados fue la entrega de certificados a los alumnos que completaron los distintos talleres especializados y a quienes culminaron el programa en su totalidad. Un reconocimiento al compromiso y la dedicación de quienes apostaron por ampliar sus conocimientos y fortalecer su vínculo con la cultura.

      El teatro como broche de oro

      Como cierre de la celebración, el público disfrutó de la obra El secreto bien guardado, del dramaturgo español Alejandro Casona.

      La puesta en escena estuvo a cargo del Grupo de Teatro de la Universidad de la Tercera Edad (UTE), bajo la dirección de Amarilis Rodríguez, y aportó el toque teatral a una jornada dedicada al aprendizaje y la expresión artística.

      Antes de concluir, los organizadores invitaron a los asistentes a compartir su experiencia y a mantenerse atentos a las próximas iniciativas de formación y acceso a la cultura impulsadas por ambas instituciones. Entre ellas destaca el próximo Festival Nacional de Teatro, una nueva oportunidad para acercarse a las artes escénicas y disfrutar de propuestas diversas.

      Con esta quinta edición, el Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional mantienen su apuesta por la educación cultural, la formación de nuevos públicos y la difusión de las artes.

      Un compromiso que, al rendir homenaje a Doña Natacha Sánchez, también celebra la importancia de transmitir el amor por la cultura de una generación a otra.

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