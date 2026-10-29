Autopsia revela la causa de muerte del streamer El Komanche

El streamer El Komanche en una imagen de archivo. ( INSTAGRAM EL KOMANCHE )

Luego de varios días de especulaciones en redes sociales, se conocieron nuevos detalles sobre la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como El Komanche, el creador de contenido salvadoreño que fue encontrado sin vida en la vivienda que alquilaba en Monterrey, Nuevo León, México.

¿De qué murió El Komanche?

Según la información disponible sobre el dictamen forense, la causa médica de muerte fue asfixia.

En sus primeros reportes, la Fiscalía de Nuevo León clasificó el caso como "muerte a reserva de autopsia" y señaló que los indicios preliminares apuntaban a un probable suicidio, aunque la confirmación pericial estaba pendiente.

Aunque la autopsia habría permitido establecer la causa del fallecimiento, las autoridades continúan las diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no se dispone de información concluyente que permita establecer si hubo participación de terceras personas. Asimismo, los reportes disponibles señalan que no se confirmó la versión sobre una posible intoxicación.

Según la información proporcionada, la Fiscalía aún no ha emitido un comunicado público con los resultados del dictamen forense.

El hallazgo se produjo después de que vecinos del sector alertaran a las autoridades al notar que la puerta de la vivienda permanecía abierta.

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía municipal ingresaron al inmueble y encontraron al streamer sin signos vitales. Posteriormente, paramédicos confirmaron su fallecimiento, mientras que personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes.

La muerte de El Komanche fue confirmada públicamente por su amigo y representante, Byron Reyes, quien, tras comunicarse con los familiares del creador de contenido, compartió un mensaje en el que llamó a reflexionar sobre las consecuencias del acoso en internet.

"El bullying a cualquier escala no es un juego", expresó Reyes, en una declaración que generó reacciones entre los usuarios de las redes sociales.