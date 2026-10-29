Juan Carlos Pichardo encabezará el espectáculo Cabarete Stand Up
La puesta en escena busca ofrecer entretenimiento a residentes y turistas con la actuación de Pichardo y otros humoristas
El humorista dominicano Juan Carlos Pichardo encabezará el próximo sábado 21 de noviembre una nueva edición de Cabarete Stand Up, espectáculo que se celebrará en el Hotel Villa Taina, a partir de las 7:00 de la noche.
La presentación contará con la participación de David Melaza, encargado de abrir el espectáculo, mientras que Laura Nanita tendrá a su cargo la conducción de la velada.
Pichardo, reconocido por sus imitaciones de voces y personajes, así como por sus habilidades musicales, llegará a la costa norte con una propuesta que combina distintas expresiones del humor.
Espectáculo de comedia
La nueva entrega se anuncia después de una edición que reunió a más de 200 personas y contó con las actuaciones de Elías Serulle y Starlyn Ramírez, junto a Harú en la apertura.
Aquella jornada concluyó con una presentación musical de David MKNI, quien estuvo a cargo del encuentro posterior al espectáculo.
Con esta iniciativa, Cabarete Stand Up busca ampliar las opciones de entretenimiento para residentes y visitantes de este destino turístico de Puerto Plata, incorporando espectáculos de comedia a su oferta cultural y recreativa.
Boletas disponibles
- Las entradas para la presentación de Juan Carlos Pichardo están disponibles a través de www.cabaretestandup.com