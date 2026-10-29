Juan Carlos Pichardo encabezará el espectáculo Cabarete Stand Up

El humorista Juan Carlos Pichardo. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El humorista dominicano Juan Carlos Pichardo encabezará el próximo sábado 21 de noviembre una nueva edición de Cabarete Stand Up, espectáculo que se celebrará en el Hotel Villa Taina, a partir de las 7:00 de la noche.

La presentación contará con la participación de David Melaza, encargado de abrir el espectáculo, mientras que Laura Nanita tendrá a su cargo la conducción de la velada.

Pichardo, reconocido por sus imitaciones de voces y personajes, así como por sus habilidades musicales, llegará a la costa norte con una propuesta que combina distintas expresiones del humor.

Espectáculo de comedia

La nueva entrega se anuncia después de una edición que reunió a más de 200 personas y contó con las actuaciones de Elías Serulle y Starlyn Ramírez, junto a Harú en la apertura.

Aquella jornada concluyó con una presentación musical de David MKNI, quien estuvo a cargo del encuentro posterior al espectáculo.

Con esta iniciativa, Cabarete Stand Up busca ampliar las opciones de entretenimiento para residentes y visitantes de este destino turístico de Puerto Plata, incorporando espectáculos de comedia a su oferta cultural y recreativa.

Boletas disponibles

Las entradas para la presentación de Juan Carlos Pichardo están disponibles a través de www.cabaretestandup.com