Miriam Cruz presenta su licor Morir Soñando con sabor a chocolate y pistacho

Miriam Cruz durante la presentación de la nueva versión del licor Morir Soñando en el Aeropuerto Internacional Las Américas. ( CEDIDA POR LA OFICINA DEL ARTISTA )

La merenguera Miriam Cruz participó en la presentación del licor crema Morir Soñando Chocolate Pistacho Dubai, una bebida elaborada en República Dominicana por la firma J&J Spirits, en colaboración con la artista.

El lanzamiento se realizó en el Aeropuerto Internacional Las Américas, durante una actividad organizada junto a la empresa Avolta, con la asistencia de representantes del sector empresarial e invitados.

El licor combina ron añejo, almendras y pistacho, con notas de vainilla, café, especias y cacao. Según sus fabricantes, es elaborado artesanalmente por productores dominicanos.

La bebida se presenta en una botella de cristal inspirada en la imagen de Miriam Cruz, cuyo diseño representa una silueta femenina con vestido largo y sombrero de ala ancha.

Distribución internacional

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Jack Astacio, CEO de J&J Spirits, informó que la empresa proyecta comercializar el producto en República Dominicana y en mercados internacionales, entre ellos Puerto Rico, Nueva York, Miami y España.

"El producto estará a nivel nacional en la República Dominicana, así como en los mercados internacionales, comenzando con Puerto Rico, New York, Miami y España", expresó Astacio.

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Durante el encuentro, Miriam Cruz destacó su participación en el desarrollo de la bebida y explicó que fue concebida para compartir en encuentros sociales.

Por su parte, Delvair Amarilla, gerente general de Avolta en República Dominicana, resaltó la importancia de respaldar la producción nacional y facilitar su acceso a los viajeros internacionales.

La presentación se celebró en el área central de la tienda principal de Avolta, en el Aeropuerto Internacional Las Américas, con la presencia de Miriam Cruz, su esposo Engel Landolfi, Jack Astacio y Delvair Amarilla.