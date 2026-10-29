Dany Alcántara es galardonado en Miami por su labor en comunicación

El periodista y empresario Dany Alcántara junto a su esposa, Gianni Paulino, comunicadora y gestora cultural, durante la sexta edición de los Hispanic Celebrities Awards 2026, celebrada en Miami. ( CEDIDA POR DANY ALCÁNTARA )

El periodista y empresario dominicano Dany Alcántara, presidente del grupo de comunicación ACD Media, recibió el premio Nuevo Líder de los Medios de Comunicación de la República Dominicana durante la sexta edición de los Hispanic Celebrities Awards, celebrada este miércoles en Miami, Florida.

La ceremonia, organizada por JBR Entertainment, tuvo lugar en el EB Hotel Miami y reunió a personalidades de América Latina y Estados Unidos para reconocer trayectorias en la música, el periodismo, la comunicación, la moda y los negocios.

Alcántara fue distinguido por su trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo de los medios de comunicación en la República Dominicana, donde ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita.

Licenciado en Comunicación Social y Derecho, formó parte del equipo fundador de Telenoticias, el informativo de Telesistema, canal 11, y participó en los inicios del proyecto televisivo de Telemicro, canal 5. También ha sido coproductor y conductor del programa de opinión y entrevistas Hoy Mismo, transmitido por Color Visión.

Actualmente preside ACD Media, grupo de comunicación que reúne canales de televisión, emisoras de radio y medios digitales en la República Dominicana.

Entre sus plataformas figuran Canal 3, Canal 14, La Súper 7, Radio Anacaona, Maguana FM, La Arena, 7dias.com.do, Proceso.com.do y Turismoglobal.com.

Nacido el 9 de abril de 1963 en la comunidad de Loma Verde, provincia San Juan, en el sur dominicano, Alcántara es hijo de Sergio Alcántara Recio y Arateida Castillo, y el mayor de nueve hermanos.

Ha sido declarado hijo distinguido del municipio de Juan de Herrera e hijo adoptivo de San Juan de la Maguana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/gala1-c964dbf7.jpg José Alberto El Canario pronuncia unas palabras durante la ceremonia de los Hispanic Celebrities Awards 2026, en Miami, donde fue reconocido por sus 50 años de trayectoria musical. (CEDIDA POR DANY ALCÁNTARA)

Figuras dominicanas premiadas

Alcántara está casado con Gianni Paulino Reyes , directora del Teatro Lope de Vega y también profesional de la comunicación social. La pareja tiene cuatro hijos y tres nietos.

, directora del y también profesional de la comunicación social. La pareja tiene y tres nietos. Entre las figuras dominicanas reconocidas en esta edición también estuvieron el salsero José Alberto "El CanarioE , quien recibió el máximo galardón de la gala por sus 50 años de trayectoria musical; Carolina Mejía , alcaldesa del Distrito Nacional , distinguida como "Mujer de Impacto en Latinoamérica", e Iván Ruiz , director de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana (RTVD), reconocido por su trayectoria como comunicador y productor ejecutivo y por su vinculación con el proyecto televisivo La Familia Espejo.

en esta edición también estuvieron el salsero , quien recibió el máximo galardón de la gala por sus 50 años de trayectoria musical; , alcaldesa del , distinguida como "Mujer de Impacto en Latinoamérica", e , director de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana (RTVD), reconocido por su trayectoria como comunicador y productor ejecutivo y por su con el proyecto televisivo La Familia Espejo. La sexta edición de los Hispanic Celebrities Awards incluyó reconocimientos a personalidades de distintas comunidades hispanas en los ámbitos del entretenimiento, la comunicación, la cultura y los negocios.