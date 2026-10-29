Iván Ruiz y su serie "La familia Espejo" reciben premio internacional en Miami

Iván Ruiz, director de Radio Televisión Dominica recibió el galardón en Miami. ( CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DE RTVD )

El director general de Radio Televisión Dominicana (RTVD), Iván Ruiz, recibió un reconocimiento internacional en la sexta edición de los Hispanic Celebrity Awards por la creación de "La familia Espejo", presentada como la primera serie familiar producida en República Dominicana, así como por su trayectoria y sus aportes a la industria televisiva.

La distinción pone de relieve la transformación desarrollada por Ruiz en distintos espacios de la televisión dominicana, entre ellos el legendario programa "El Show del Mediodía" (Color Visión), en el que creó el renovado concepto de la "telerrealidad", y en la dirección general de RTVD, donde reevolucionó el canal estatal.

Galardón

Ruiz expresó su satisfacción por el reconocimiento y destacó la importancia de continuar creando iniciativas que contribuyan al crecimiento de la industria audiovisual, especialmente en un escenario marcado por la convergencia entre la televisión abierta, las plataformas digitales y los servicios de streaming.

Ruiz estuvo acompañado en Miami por el productor Hugo Devana, colaborador en el desarrollo de la serie, y Candelario de la Cruz, director de Producción del canal 4.

De la serie

" Familia Espejo es una serie de valores hecha en la Televisión Pública , por primera vez en 74 años, desde los estudios que nosotros construimos, en la cuarta planta del canal, donde funcionaba el otrora night club, lo estamos usando para hacer series serias", expresó Iván Ruiz .

es una serie de valores hecha en la , por primera vez en 74 años, desde los estudios que nosotros construimos, en la cuarta del canal, donde funcionaba el otrora night club, lo estamos para hacer series serias", expresó . La serie, dirigida en su segunda temporada por Tito Rodríguez, cuenta con un elenco encabezado por la familia Mercedes-Lozano en la vida real, donde Johnnié Mercedes e isla Clara Luz Lozano interpretan a los padres, Berto y Alicia Espejo, acompañados por sus cuatro hijos Rria Mercedes (Amanda), Isaac Mercedes (Ernesto), Akuharella Mercedes (Imar) y la pequeña Gaia Mercedes (Olivia).