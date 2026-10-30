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Centro Cultural Rainieri Punta Cana
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El Centro Cultural Rainieri invita a explorar la cultura dominicana

Disfruta de actividades interactivas y exposiciones sobre la identidad dominicana en Punta Cana

  • Laura Ortiz Güichardo - Twitter
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El Centro Cultural Rainieri invita a explorar la cultura dominicana
Niño contempla la exposición "Portadores de alta gracia". (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

¿Buscas un plan diferente para disfrutar en familia este fin de semana? El Centro Cultural Rainieri, en Punta Cana, te invita a descubrir una República Dominicana que va mucho más allá del sol y la playa.

Sus exposiciones te llevan a recorrer la historia del país a través de objetos, fotografías y audiovisuales, explorar las raíces de la identidad dominicana y disfrutar de experiencias interactivas dedicadas a la gastronomía, el deporte, la música y celebraciones como el Carnaval de Punta Cana.

Exposiciones culturales

El recorrido también revela la riqueza cultural de La Altagracia y cuenta cómo Punta Cana pasó de ser un territorio de difícil acceso a convertirse en un destino turístico internacional. A esto se suman una exposición que explora el Caribe a través del mar y un espacio dedicado al talento de artistas dominicanos emergentes.

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Experiencia familiar

  • Con propuestas que combinan historia, arte, tradición y tecnología, el Centro Cultural Rainieri ofrece una experiencia para toda la familia, para aprender, emocionarse y conectar con lo que somos.

Lugar: Frente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana. De viernes a domingo, de 10:00 a.m a 7:00 p.m.

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Periodista de Revista. Le apasiona escribir sobre salud mental y relaciones de pareja. De no ser periodista, sería psicóloga con un blog.