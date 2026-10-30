Convocan a participar en el XV Torneo de Ajedrez Conde Peatonal

Imagen de archivo del Torneo de Ajedrez Conde Peatonal. ( CEDIDA POR FUNDAC )

La Fundación Pro-Ajedrez y Cultura (Fundac) abrió la convocatoria para el XV Torneo de Ajedrez Conde Peatonal, que se celebrará el próximo sábado 5 de diciembre en la calle El Conde, en la Ciudad Colonial.

La iniciativa está dirigida a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de reunir a unos 200 participantes de entre 5 y 18 años, procedentes de escuelas, colegios y clubes, así como a otros 100 jugadores en las categorías de adultos y máster.

Aquiles Rodríguez, presidente de Fundac y coordinador del evento, informó que la inscripción será gratuita y que se entregarán premios en metálico, trofeos y medallas. La competencia cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Ajedrez.

Actividades culturales

La jornada también incluirá actividades culturales, entre ellas una exposición de trabajos de estudiantes y egresados de la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV), así como una muestra de artesanías de la Asociación de Mujeres Artesanas.

Rodríguez explicó que el torneo busca promover la práctica del ajedrez entre niños y jóvenes por sus aportes al desarrollo de habilidades y la formación integral.

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