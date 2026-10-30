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XV Torneo de Ajedrez Conde Peatonal
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Convocan a participar en el XV Torneo de Ajedrez Conde Peatonal

La convocatoria está abierta a jugadores de todas las edades, con inscripción gratuita y premios en metálico, trofeos y medallas

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    Convocan a participar en el XV Torneo de Ajedrez Conde Peatonal
    Imagen de archivo del Torneo de Ajedrez Conde Peatonal. (CEDIDA POR FUNDAC)

    La Fundación Pro-Ajedrez y Cultura (Fundac) abrió la convocatoria para el XV Torneo de Ajedrez Conde Peatonal, que se celebrará el próximo sábado 5 de diciembre en la calle El Conde, en la Ciudad Colonial.

    La iniciativa está dirigida a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de reunir a unos 200 participantes de entre 5 y 18 años, procedentes de escuelas, colegios y clubes, así como a otros 100 jugadores en las categorías de adultos y máster.

    Aquiles Rodríguez, presidente de Fundac y coordinador del evento, informó que la inscripción será gratuita y que se entregarán premios en metálico, trofeos y medallas. La competencia cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Ajedrez.

    Actividades culturales

    La jornada también incluirá actividades culturales, entre ellas una exposición de trabajos de estudiantes y egresados de la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV), así como una muestra de artesanías de la Asociación de Mujeres Artesanas.

    • Rodríguez explicó que el torneo busca promover la práctica del ajedrez entre niños y jóvenes por sus aportes al desarrollo de habilidades y la formación integral.
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