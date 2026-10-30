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El Centro León concluye su mes aniversario con jazz y arte

La programación incluye la participación de artistas destacados y la metodología para la integración de las artes

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    El Centro León concluye su mes aniversario con jazz y arte
    María Amalia León comparte con jóvenes y adultos durante una actividad cultural en el Centro León. (CEDIDA POR EL CENTRO LEÓN.)

    El Centro León concluirá este fin de semana las actividades de su mes aniversario con una programación dedicada al jazz, el arte y la educación, que incluye encuentros musicales y experiencias de apreciación artística, abiertos gratuitamente al público.

    La agenda comenzará este viernes 30 de octubre, a las 8:00 de la noche, con la tertulia musical "Un viernes de Lunes de Jazz", en la que participarán la cantante Fátima Franco y el percusionista Cukín Curiel.

    Durante el encuentro, ambos artistas compartirán experiencias sobre la trayectoria y el impacto cultural del proyecto Lunes de Jazz, una iniciativa que promueve este género musical.

    Al finalizar el conversatorio, el público disfrutará de una descarga musical en vivo a cargo del grupo de planta del proyecto.

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    La programación concluirá el sábado 31 de octubre, a las 10:00 de la mañana, con "Una Mañana MIA", una experiencia dirigida por María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León.

    Durante la actividad, León compartirá la Metodología para la Integración de las Artes (MIA), desarrollada por ella, mediante la cual los participantes podrán explorar nuevas formas de acercamiento, disfrute y apreciación de las manifestaciones artísticas.

    • Con estas actividades, el Centro León cierra su mes aniversario reafirmando su compromiso con la promoción cultural, la formación artística y el acercamiento de la comunidad a distintas expresiones del arte.
    • Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público. Los interesados pueden consultar la programación en (www.centroleon.org.do).
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