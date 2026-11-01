×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Irving Alberti Carlos Sánchez espectáculo humor
Añadir Diario Libre en GoogleIrving Alberti Carlos Sánchez espectáculo humor

Irving Alberti y Carlos Sánchez presentan su espectáculo humorístico en Escenario 360

Los humoristas se presentarán con su espectáculo "Entre Luca y Juan Mejía", prometiendo risas y anécdotas

    Expandir imagen
    Irving Alberti y Carlos Sánchez presentan su espectáculo humorístico en Escenario 360
    Irving Alberti y Carlos Sánchez presentarán "Entre Luca y Juan Mejía" el 25 de diciembre en Escenario 360. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES.)

    Los humoristas dominicanos Irving Alberti y Carlos Sánchez unirán sus talentos en el espectáculo "Entre Luca y Juan Mejía", que presentarán el próximo 25 de diciembre, a las 8:00 de la noche, en Escenario 360.

    La presentación llega después de un año en el que ambos artistas llevaron sus respectivos espectáculos de humor a diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa.

    "Estoy feliz de subir al escenario con Carlos. Yo particularmente sé que voy a disfrutármelo muchísimo y el público no va a parar de reír, porque, si en cada llamada que nos hacemos después de cada show en alguna parte del mundo, duramos dos horas riéndonos; imagino que tendrán que sacarnos a las tres horas del teatro", expresó Alberti.

    Humor y anécdotas

    El título del espectáculo surge de una divertida autodefinición de los humoristas, quienes consideran que no pertenecen a la vieja guardia del humor dominicano, pero tampoco a la generación más reciente.

    Esa posición intermedia entre la experiencia y la vigencia artística dio origen al nombre "Entre Luca y Juan Mejía".

    • "Irving siempre ha sido para mí un referente en el mundo del espectáculo dominicano y de lo que es manejar esta profesión, y si a eso le agregas que me río muchísimo con él, pues este junte me hace una ilusión bárbara", aseguró Carlos Sánchez.
    • La propuesta incluirá anécdotas, chistes, historias inéditas y reflexiones sobre sus respectivas trayectorias, en un formato que permitirá a ambos compartir escenario durante la noche de Navidad. Las boletas están disponibles a través de Tix.do.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.