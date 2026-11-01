Irving Alberti y Carlos Sánchez presentan su espectáculo humorístico en Escenario 360
Los humoristas se presentarán con su espectáculo "Entre Luca y Juan Mejía", prometiendo risas y anécdotas
Los humoristas dominicanos Irving Alberti y Carlos Sánchez unirán sus talentos en el espectáculo "Entre Luca y Juan Mejía", que presentarán el próximo 25 de diciembre, a las 8:00 de la noche, en Escenario 360.
La presentación llega después de un año en el que ambos artistas llevaron sus respectivos espectáculos de humor a diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa.
"Estoy feliz de subir al escenario con Carlos. Yo particularmente sé que voy a disfrutármelo muchísimo y el público no va a parar de reír, porque, si en cada llamada que nos hacemos después de cada show en alguna parte del mundo, duramos dos horas riéndonos; imagino que tendrán que sacarnos a las tres horas del teatro", expresó Alberti.
Humor y anécdotas
El título del espectáculo surge de una divertida autodefinición de los humoristas, quienes consideran que no pertenecen a la vieja guardia del humor dominicano, pero tampoco a la generación más reciente.
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Esa posición intermedia entre la experiencia y la vigencia artística dio origen al nombre "Entre Luca y Juan Mejía".
- "Irving siempre ha sido para mí un referente en el mundo del espectáculo dominicano y de lo que es manejar esta profesión, y si a eso le agregas que me río muchísimo con él, pues este junte me hace una ilusión bárbara", aseguró Carlos Sánchez.
- La propuesta incluirá anécdotas, chistes, historias inéditas y reflexiones sobre sus respectivas trayectorias, en un formato que permitirá a ambos compartir escenario durante la noche de Navidad. Las boletas están disponibles a través de Tix.do.