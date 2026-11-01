"Nacimiento Viviente Santo Domingo 2026" recreará la historia de la Navidad

Isabel Tamayo, Yvette Bermúdez, Wendy Queliz, La Tía Nancy y Nikaury Rodríguez. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La historia del nacimiento de Jesús volverá a cobrar vida en Santo Domingo con una propuesta teatral que apuesta por acercar al público al origen espiritual de la Navidad.

Se trata de "Nacimiento Viviente Santo Domingo 2026", una producción del Studio Teatro Wendy Queliz, en alianza con el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), que se presentará del 18 al 23 de diciembre en la Cueva Santa Ana del Parque Iberoamérica.

Después de la acogida de su edición anterior, el montaje regresa con una puesta en escena que combina teatro, música, danza y elementos naturales para recrear distintos pasajes de la historia bíblica.

La propuesta invita a los asistentes a recorrer los escenarios y convertirse en parte de una representación que busca recuperar el sentido religioso y comunitario de la celebración navideña.

El recorrido estará dividido en cuatro estaciones escénicas inspiradas en Nazaret, Ein Karem, Judea y Belén. La ambientación incorporará animales reales, entre ellos caballos y chivos, un río natural y la recreación del trayecto de María en burro hacia Belén, además de escenas protagonizadas por soldados y personajes de la época.

"En una época dominada por el consumo comercial, el Nacimiento Viviente propone un retorno a la esencia espiritual y al sentido comunitario de la Navidad. No vienes solamente a ver una historia: vienes a formar parte de ella", expresa Wendy Queliz, directora teatral de la producción.

Más de 75 artistas en escena

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/whatsapp-image-2026-11-01-at-115457-am-f59c2b78.jpeg Parte del elenco. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La dirección general y teatral estará a cargo de Wendy Queliz, con musicalización de la Tía Nancy y coreografía de Sasa Queliz. La producción ejecutiva corresponde a Yvette Bermúdez, Nikaury Rodríguez y Marlene Reyes.

El elenco reunirá a más de 75 artistas, encabezados por Anelí Paredes en el papel de María, mientras que Jaime Contreras y Radheya Concha compartirán la interpretación de José. También participarán como actores invitados Juan Luis Espinal y Carlos Naveo.

El equipo técnico incluye a Isabel Tamayo en el diseño de maquillaje y a Duo Productions by Paulo Martínez en la ingeniería de luces y sonido.

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