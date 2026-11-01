Marinas Frías recibe su segunda nominación a los premios Voces en Ecuador

La locutora, productora y cantante dominicana Marina Frías recibió su segunda nominación a los Premios Voces en la Mitad del Mundo, Ecuador 2026, un reconocimiento a su trayectoria profesional y a sus aportes al mundo de la comunicación.

La nominación representa un nuevo reconocimiento internacional para Frías, quien el pasado año también fue postulada a premios en Colombia y Venezuela, donde resultó galardonada por su trabajo como voz oficial femenina de Radio Televisión Dominicana (RTVD).

La comunicadora expresó su satisfacción por esta nueva distinción y destacó la importancia de la locución como una profesión comprometida con la sociedad.

"Recibo esta segunda nominación en la Segunda Entrega de los Premios Voces en la Mitad del Mundo, Ecuador 2026, no como un logro personal, sino como un reconocimiento a toda una vida dedicada a darle valor a la palabra", manifestó.

Frías, quien ha desarrollado su carrera en diferentes áreas de la comunicación y el entretenimiento, considera que la voz constituye una herramienta fundamental para transmitir conocimientos, emociones y valores.

"La voz no es solo sonido, es memoria, es identidad, es resistencia y es puente. En un mundo saturado de ruido, ser locutor es un acto de responsabilidad: informar con verdad, acompañar con empatía y elevar el espíritu de quien nos escucha", expresó.

Reconocimiento internacional

La artista destacó que compartir esta nominación con profesionales de diferentes países reafirma el carácter universal de la locución y su capacidad para conectar culturas.

"Compartir esta nominación con colegas de tantos países me confirma que la locución sigue siendo un oficio universal que une culturas", señaló.

Asimismo, agradeció a los organizadores de los premios en Ecuador por reconocer el trabajo de los profesionales del Caribe y contribuir a la proyección internacional de sus trayectorias.

"Agradezco profundamente a la organización en Ecuador por mirar hacia el Caribe, por dignificar nuestro trabajo y por recordarnos que desde la mitad del mundo, la voz de cada uno de nosotros puede llegar al mundo entero", afirmó.

Frías dedicó esta nueva nominación a la República Dominicana, a su audiencia y a las nuevas generaciones de comunicadores.

"Esta nominación la dedico a mi país, a mi audiencia que me ha sostenido por años, y a las nuevas generaciones de comunicadores que vienen con hambre de hacer las cosas con ética y con corazón", concluyó.