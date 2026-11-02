Más de 90 bailarines participan en el espectáculo "Luna de sangre" en Bávaro

Más de 90 bailarines participaron en el espectáculo "Luna de sangre", celebrado en el Lopesan Costa Bávaro. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El espectáculo "Luna de sangre", presentado en el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, reunió a más de 90 bailarines y un elenco de artistas en una producción inspirada en los personajes y las historias de Halloween.

La puesta en escena estuvo bajo la dirección de Roxanna Román, directora artística del complejo hotelero y del Ballet Caribe Siempre Tuyo, con coreografías de Guillermo Mieses y Johanna Román.

Actuaciones destacadas

El espectáculo incluyó interpretaciones de brujas, vampiros, demonios y otras criaturas fantásticas, mediante una combinación de danza, actuación, vestuario y maquillaje.

Johana Karlok abrió la presentación con "Abracadabra", seguida de Nicole Robles con "Witches: la bruja en conjuro". También participaron Amazonia, con "Espantajo"; Sheisly Braxton, como "Vampira rebelde", y Priscilla Summerg, quien interpretó a una bruja europea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/whatsapp-image-2026-11-02-at-13137-pm-3-39cf9418.jpeg Uno de los números artísticos de Luna de sangre, espectáculo que combinó danza, fantasía y personajes de Halloween. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

El elenco incluyó además a Paulette Divou, con "El payaso demoníaco"; Kley Queen, con "La gran araña"; Drag Klembert, con "No despiertes mis demonios", y Ruth Vega, quien encarnó a "La vampiresa".

Producción y caracterización

La caracterización de los artistas estuvo a cargo de un equipo de maquilladores coordinado por Jonly López y Franklyn Guzmán , con la colaboración de Víctor Guzmán , Roosevelt Taveras , Dolshy Santana y Heyni Sánchez .

y , con la colaboración de , , y . La producción integró diferentes expresiones escénicas y destacó el trabajo del equipo artístico y de animación del complejo turístico.