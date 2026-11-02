Más de 90 bailarines participan en el espectáculo "Luna de sangre" en Bávaro
El Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino acogió la producción de Roxanna Román, inspirada en la fantasía y los personajes de Halloween
El espectáculo "Luna de sangre", presentado en el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, reunió a más de 90 bailarines y un elenco de artistas en una producción inspirada en los personajes y las historias de Halloween.
La puesta en escena estuvo bajo la dirección de Roxanna Román, directora artística del complejo hotelero y del Ballet Caribe Siempre Tuyo, con coreografías de Guillermo Mieses y Johanna Román.
Actuaciones destacadas
El espectáculo incluyó interpretaciones de brujas, vampiros, demonios y otras criaturas fantásticas, mediante una combinación de danza, actuación, vestuario y maquillaje.
Johana Karlok abrió la presentación con "Abracadabra", seguida de Nicole Robles con "Witches: la bruja en conjuro". También participaron Amazonia, con "Espantajo"; Sheisly Braxton, como "Vampira rebelde", y Priscilla Summerg, quien interpretó a una bruja europea.
El elenco incluyó además a Paulette Divou, con "El payaso demoníaco"; Kley Queen, con "La gran araña"; Drag Klembert, con "No despiertes mis demonios", y Ruth Vega, quien encarnó a "La vampiresa".
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Producción y caracterización
- La caracterización de los artistas estuvo a cargo de un equipo de maquilladores coordinado por Jonly López y Franklyn Guzmán, con la colaboración de Víctor Guzmán, Roosevelt Taveras, Dolshy Santana y Heyni Sánchez.
- La producción integró diferentes expresiones escénicas y destacó el trabajo del equipo artístico y de animación del complejo turístico.