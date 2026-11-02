×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Luna de Sangre Bávaro
Añadir Diario Libre en GoogleLuna de Sangre Bávaro

Más de 90 bailarines participan en el espectáculo "Luna de sangre" en Bávaro

El Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino acogió la producción de Roxanna Román, inspirada en la fantasía y los personajes de Halloween

    Expandir imagen
    Más de 90 bailarines participan en el espectáculo Luna de sangre en Bávaro
    Más de 90 bailarines participaron en el espectáculo "Luna de sangre", celebrado en el Lopesan Costa Bávaro. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

    El espectáculo "Luna de sangre", presentado en el Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, reunió a más de 90 bailarines y un elenco de artistas en una producción inspirada en los personajes y las historias de Halloween.

    La puesta en escena estuvo bajo la dirección de Roxanna Román, directora artística del complejo hotelero y del Ballet Caribe Siempre Tuyo, con coreografías de Guillermo Mieses y Johanna Román.

    Actuaciones destacadas

    El espectáculo incluyó interpretaciones de brujas, vampiros, demonios y otras criaturas fantásticas, mediante una combinación de danza, actuación, vestuario y maquillaje.

    Johana Karlok abrió la presentación con "Abracadabra", seguida de Nicole Robles con "Witches: la bruja en conjuro". También participaron Amazonia, con "Espantajo"; Sheisly Braxton, como "Vampira rebelde", y Priscilla Summerg, quien interpretó a una bruja europea.

    Expandir imagen
    Infografía
    Uno de los números artísticos de Luna de sangre, espectáculo que combinó danza, fantasía y personajes de Halloween. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

    El elenco incluyó además a Paulette Divou, con "El payaso demoníaco"; Kley Queen, con "La gran araña"; Drag Klembert, con "No despiertes mis demonios", y Ruth Vega, quien encarnó a "La vampiresa".

    Producción y caracterización

    • La caracterización de los artistas estuvo a cargo de un equipo de maquilladores coordinado por Jonly López y Franklyn Guzmán, con la colaboración de Víctor Guzmán, Roosevelt Taveras, Dolshy Santana y Heyni Sánchez.
    • La producción integró diferentes expresiones escénicas y destacó el trabajo del equipo artístico y de animación del complejo turístico.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.