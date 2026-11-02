El Festival Nacional de Teatro concluye con una amplia participación de artistas y público

La obra infantil "Un pedacito de luna" cerró la programación del FENATE 2026 en la sala Manuel Rueda. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA. )

El IX Festival Nacional de Teatro (Fenate 2026) concluyó este domingo 1 de noviembre, después de diez días de presentaciones en distintos escenarios de República Dominicana, con una asistencia de miles de espectadores, pese a las lluvias que afectaron diversas zonas del territorio nacional.

La novena edición del festival, organizada por el Ministerio de Cultura bajo el lema "El teatro llega a ti", cerró con un balance de 31 espectáculos, 71 funciones, 32 compañías participantes y 247 artistas, consolidando una programación que llevó las artes escénicas a diferentes comunidades.

El acto de clausura se celebró en la sala Manuel Rueda de las Escuelas de Bellas Artes, con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez, y el director del Sistema Nacional de Festivales de Teatro, Rícharson Díaz.

Diez días de teatro

Durante su desarrollo, Fenate 2026 reunió propuestas de diferentes géneros y formatos teatrales, incluyendo una selección de teatro breve, con el propósito de ampliar las opciones culturales disponibles para el público.

La programación se extendió a 19 espacios de representación, con funciones en Santo Domingo Este, Los Alcarrizos, Sabana Perdida, San Luis y Boca Chica, así como en centros educativos del Distrito Nacional.

El festival también llegó a las provincias de Santiago, Puerto Plata y Espaillat, permitiendo que comunidades fuera de los principales circuitos teatrales disfrutaran de las presentaciones.

Esta descentralización constituyó uno de los principales componentes de la edición, al facilitar el encuentro entre los artistas y públicos que habitualmente tienen menos oportunidades de acceder a espectáculos de artes escénicas.

La asistencia de miles de personas, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas registradas durante parte de la programación, fue uno de los resultados destacados por los organizadores.

Formación de nuevos públicos

Además de las representaciones teatrales, el festival desarrolló actividades educativas dirigidas a estimular el interés por las artes escénicas entre niños, jóvenes y personas vinculadas al sector cultural.

En total, se realizaron siete talleres que beneficiaron a 112 niños y jóvenes, quienes participaron en experiencias formativas relacionadas con la expresión artística y el teatro.

Asimismo, se organizaron cinco paneles que reunieron a 75 participantes, creando espacios para el intercambio de experiencias, la reflexión y el análisis de diferentes aspectos de la actividad teatral.

Estas iniciativas complementaron la programación artística y contribuyeron al propósito de fomentar nuevos públicos y fortalecer las oportunidades de formación dentro del sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/roberto-angel-12bce486.jpeg El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, durante el acto de clausura del IX Festival Nacional de Teatro (FENATE 2026). (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA)

Publicación de dramaturgia infantil dominicana

Entre los aportes culturales de esta edición figura la publicación del libro "El teatro llega a ti", una recopilación de nueve obras de teatro infantil dominicano.

La iniciativa representa una contribución a la difusión de la dramaturgia nacional y pone a disposición de lectores, docentes y artistas nuevos materiales para acercar el teatro a las generaciones más jóvenes.

Otra de las novedades fue la incorporación de una plataforma digital para la venta de boletas, herramienta que facilitó al público el acceso a las funciones y permitió ampliar los mecanismos de comercialización de las entradas.

Ambas iniciativas formaron parte de los esfuerzos para fortalecer la organización del festival y ampliar su alcance más allá de las presentaciones realizadas durante los diez días de programación.

Una obra infantil cerró el festival

La programación artística concluyó con la presentación de "Un pedacito de luna", una propuesta teatral dirigida a toda la familia que puso fin a la novena edición del encuentro nacional.

Con esta función, Fenate 2026 completó una agenda que combinó espectáculos, formación, publicaciones y actividades de intercambio entre profesionales y aficionados a las artes escénicas.

El balance final refleja el alcance de una iniciativa que busca promover el teatro dominicano, abrir nuevos espacios para las compañías nacionales y acercar las expresiones culturales a comunidades de distintas regiones.

La participación de 247 artistas y 32 compañías también permitió visibilizar la diversidad de propuestas escénicas que se desarrollan en el país, desde montajes destinados al público infantil hasta producciones de distintos géneros y formatos.

El Ministerio de Cultura concluyó así una edición marcada por la ampliación territorial de las presentaciones, el componente educativo y la participación del público, elementos que forman parte de los objetivos del Festival Nacional de Teatro.