Juan Carlos Pichardo se une a Nahiony Reyes en la conducción de Premios Soberano 2027

El humorista Juan Carlos Pichardo fue anunciado como conductor oficial de Premios Soberano 2027. ( INSTAGRAM @PREMIOSOBERANO )

El humorista y comunicador dominicano Juan Carlos Pichardo asumirá un nuevo reto profesional al unirse a Nahiony Reyes en la conducción de la edición número 42 de los Premios Soberano, que se celebrarán el 17 de marzo de 2027.

Será la primera vez que Pichardo tenga a su cargo la presentación de la ceremonia organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

La noticia fue recibida con entusiasmo por Nahiony, quien expresó su alegría por compartir este compromiso con el humorista. "¡Qué felicidaddddddddddddddd! Con Dios en este reto juntos. ¡Compañero soñado!", escribió en Instagram al reaccionar a su incorporación.

Hasta ahora, la presencia de Pichardo en el evento había estado vinculada a los reconocimientos que ha recibido por su desempeño como comediante. En esta ocasión, tendrá la responsabilidad de acompañar al público durante una de las noches más esperadas por la industria del entretenimiento dominicano.

Trayectoria en los premios

La trayectoria de Pichardo en Premios Soberano comenzó en 2015, cuando fue nominado en la categoría Revelación del Año. Dos años después, obtuvo el galardón como Comediante del Año, una distinción que volvió a recibir en las ediciones de 2018 y 2019.

En 2020 consiguió una nueva nominación en esa misma categoría, con lo que sumó cinco postulaciones a lo largo de su recorrido por la premiación, según destacan en la cuenta oficial de Premios Soberano.

Además, en 2023 formó parte del equipo de presentadores de la alfombra roja, junto a Isaura Taveras, Denise Peña y el estilista Reading Pantaleón.

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