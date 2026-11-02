Nahiony Reyes es la primera conductora confirmada de Premios Soberano 2027

La presentadora de televisión Nahiony Reyes se convirtió en la primera figura confirmada para conducir la edición número 42 de Premios Soberano 2027, cuya ceremonia se celebrará el miércoles 17 de marzo, bajo la organización de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

El anuncio fue realizado este lunes a través de la cuenta oficial de Premios Soberano en Instagram, donde se destacó el carisma, la elegancia y la trayectoria de la presentadora, quien tendrá por primera vez la responsabilidad de conducir de manera general la gala artística de mayor audiencia de la República Dominicana.

"Esta será la primera vez en su carrera que Nahiony asume la conducción general de la gala, en un momento cumbre de su trayectoria donde goza de una gran popularidad y aceptación del público", dice la publicación.

Asimismo, la organización recordó que Reyes mantiene una relación cercana con la premiación, luego de conquistar en 2020 la estatuilla como Presentadora de Televisión, en su primera nominación. Posteriormente, volvió a competir en esa categoría en 2024.

La comunicadora también cuenta con experiencia en Premios Soberano, donde ha tenido a su cargo en distintas ocasiones la conducción de la alfombra y la presentación de algunas categorías durante la ceremonia.

Una revelación que generó expectativas

La confirmación de Nahiony llega luego de que el pasado jueves 29 de octubre los organizadores despertaran la curiosidad del público con una publicación en redes sociales en la que ofrecieron algunas pistas sobre las personalidades que estarían al frente de la ceremonia.

"Todos los conocen. Pero aún no mostramos sus rostros... ¿Quiénes conducirán la gran noche de Premios Soberano 2027?", escribieron junto a imágenes que mostraban detalles de los posibles conductores, entre ellos las piernas y las manos de una mujer, así como la parte del torso y las manos sosteniendo la estatuilla del premio de un hombre.

Con el anuncio de Reyes, se despeja una de las incógnitas que rodeaban la próxima edición de la premiación. Sin embargo, todavía queda por conocer la identidad del hombre que la acompañará en la gala.

Entre los nombres de figuras masculinas que han comenzado a sonar se encuentran el humorista Juan Carlos Pichardo y el presentador y animador Jhoel López.

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