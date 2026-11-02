Prime Video amplía sus opciones de entretenimiento en República Dominicana

Los usuarios de Prime Video en República Dominicana tienen desde este lunes 2 de noviembre nuevas opciones para acceder a películas, series y otros contenidos audiovisuales.

La plataforma de Amazon incorporó al país, junto a Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Perú, dos modalidades: el alquiler y la compra de títulos, así como la suscripción a servicios de streaming de terceros.

Con esta ampliación, los clientes pueden encontrar diferentes opciones de entretenimiento en una sola aplicación, utilizando una misma cuenta, inicio de sesión y método de pago. Para acceder a estas modalidades no es necesario contar con una membresía de Prime Video, aunque los servicios de terceros tienen tarifas independientes.

La opción de alquiler y compra reúne títulos de estudios como Universal Studios, Paramount, Sony y MGM, así como de distribuidoras como Encripta, Telefilms, Cinépolis, Vértice y Gluon Media. La selección incluye estrenos recientes, éxitos de taquilla, producciones galardonadas y contenidos locales.

También se incorporan suscripciones a plataformas y canales especializados como Universal+, ViX Premium, Sony One, Lionsgate+, Crunchyroll, Diamond Films+, Adrenalina Pura, Looke, MUBI, Cindie y NBA League Pass.

Estas alternativas se suman al catálogo que Prime Video ya ofrece en la región, integrado por películas, series, producciones originales de Amazon y contenidos locales.

El contenido puede alquilarse, comprarse, contratarse y reproducirse desde la aplicación de Prime Video, disponible en televisores inteligentes, dispositivos móviles con iOS y Android, Amazon Fire TV, Fire TV Stick y otros equipos compatibles.

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La expansión amplía las posibilidades de consumo audiovisual en América Latina y concentra en una misma aplicación el acceso a contenidos de distintas compañías y servicios de entretenimiento.

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