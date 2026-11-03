Vuelve 809 Mercado: dos días para conectar con lo mejor del talento local
Más de 80 artesanos y marcas locales se reunirán el 14 y 15 de noviembre en el Jardín Botánico, en una edición que combinará compras, gastronomía, música y actividades para toda la familia
Hay mucho por descubrir cuando se trata del talento dominicano, y 809 Mercado volverá a ponerlo al alcance del público con su 14.ª edición, que se celebrará los días 14 y 15 de noviembre en el Jardín Botánico Nacional.
Bajo el concepto de Festival de Descubrimiento de República Dominicana, esta nueva entrega invita a conocer de cerca las creaciones de artesanos, productores y marcas locales, mientras se disfruta de una experiencia que va mucho más allá de las compras.
De 2:00 de la tarde a 11:00 de la noche, los visitantes podrán recorrer una propuesta que reunirá a más de 80 expositores de distintas áreas, entre ellas cuidado personal, repostería, gastronomía, jardinería, joyería y moda local.
Será una buena oportunidad para encontrar productos diferentes, conversar con quienes los crean y apoyar proyectos que apuestan por la creatividad y la producción nacional.
Música, talleres y experiencias para compartir
Como en cada edición, la agenda también reserva espacio para la música. El sábado 14 subirán a escena Selektor Siete, Jordy Sánchez, Constanza Liz y Omar Quezada; mientras que el domingo 15 será el turno de Selektor Siete, Fani, Murió el Doctor, Yohan y Maché Maché.
Una selección de propuestas musicales dominicanas que combina artistas conocidos con proyectos que tendrán la oportunidad de presentarse por primera vez en la tarima de 809 Mercado.
A esto se suman sesiones de maridaje, talleres y otras actividades que invitan a disfrutar el recorrido sin prisas. Los más pequeños también tendrán su espacio en Mini 809, con inflables y talleres infantiles de pintura y manualidades, para que toda la familia encuentre algo interesante que hacer.
Pero si hay algo que distingue a este mercado es que los verdaderos protagonistas son quienes están detrás de cada producto. Precisamente para darles mayor visibilidad, los organizadores presentan Colección 809, una iniciativa que permitirá a los visitantes explorar las marcas participantes mediante un código QR y acceder a descuentos exclusivos.
Así, además de facilitar las compras, la propuesta busca impulsar las ventas de los emprendedores y acercar sus creaciones a nuevos consumidores.
Con esta edición, 809 Mercado reafirma su apuesta por el emprendimiento y la economía creativa nacional, creando un espacio donde descubrir una marca, conocer a un productor o llevarse a casa una pieza hecha en el país se convierte en parte de una misma experiencia.
Las entradas están disponibles a través de tix.do. Los niños menores de 3 años y los adultos mayores de 60 tendrán acceso gratuito.
Acerca de 809 Mercado
809 Mercado es un espacio que conecta a artesanos, productores y marcas dominicanas con turistas y consumidores locales, facilitando la comercialización de sus creaciones sin intermediarios. A través de experiencias de descubrimiento, intercambio y aprendizaje, busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa.
Su visión es reunir voluntades del sector público y privado para hacer realidad el primer mercado urbano permanente del país: un destino donde los productores puedan contar sus historias, compartir sus conocimientos y acercar sus propuestas al público en un ambiente seguro e inclusivo.