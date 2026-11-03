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Vuelve 809 Mercado: dos días para conectar con lo mejor del talento local

Más de 80 artesanos y marcas locales se reunirán el 14 y 15 de noviembre en el Jardín Botánico, en una edición que combinará compras, gastronomía, música y actividades para toda la familia

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    Vuelve 809 Mercado: dos días para conectar con lo mejor del talento local
    Como ya vimos en su edición 2025, 809 Mercado buscará conectar al público con el talento creativo local. (CEDIDA POR 809 MERCADO)

    Hay mucho por descubrir cuando se trata del talento dominicano, y 809 Mercado volverá a ponerlo al alcance del público con su 14.ª edición, que se celebrará los días 14 y 15 de noviembre en el Jardín Botánico Nacional.

    Bajo el concepto de Festival de Descubrimiento de República Dominicana, esta nueva entrega invita a conocer de cerca las creaciones de artesanos, productores y marcas locales, mientras se disfruta de una experiencia que va mucho más allá de las compras.

    De 2:00 de la tarde a 11:00 de la noche, los visitantes podrán recorrer una propuesta que reunirá a más de 80 expositores de distintas áreas, entre ellas cuidado personal, repostería, gastronomía, jardinería, joyería y moda local.

    Será una buena oportunidad para encontrar productos diferentes, conversar con quienes los crean y apoyar proyectos que apuestan por la creatividad y la producción nacional.

    Música, talleres y experiencias para compartir

    Como en cada edición, la agenda también reserva espacio para la música. El sábado 14 subirán a escena Selektor Siete, Jordy Sánchez, Constanza Liz y Omar Quezada; mientras que el domingo 15 será el turno de Selektor Siete, Fani, Murió el Doctor, Yohan y Maché Maché.

    Una selección de propuestas musicales dominicanas que combina artistas conocidos con proyectos que tendrán la oportunidad de presentarse por primera vez en la tarima de 809 Mercado.

    A esto se suman sesiones de maridaje, talleres y otras actividades que invitan a disfrutar el recorrido sin prisas. Los más pequeños también tendrán su espacio en Mini 809, con inflables y talleres infantiles de pintura y manualidades, para que toda la familia encuentre algo interesante que hacer.

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    809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa.
    809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa. (CEDIDA POR 809 MERCADO)
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    809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa.
    809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa. (CEDIDA POR 809 MERCADO)
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    809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa.
    809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa. (CEDIDA POR 809 MERCADO)
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    809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa.
    809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa. (CEDIDA POR 809 MERCADO)

      Pero si hay algo que distingue a este mercado es que los verdaderos protagonistas son quienes están detrás de cada producto. Precisamente para darles mayor visibilidad, los organizadores presentan Colección 809, una iniciativa que permitirá a los visitantes explorar las marcas participantes mediante un código QR y acceder a descuentos exclusivos.

      Así, además de facilitar las compras, la propuesta busca impulsar las ventas de los emprendedores y acercar sus creaciones a nuevos consumidores.

      Con esta edición, 809 Mercado reafirma su apuesta por el emprendimiento y la economía creativa nacional, creando un espacio donde descubrir una marca, conocer a un productor o llevarse a casa una pieza hecha en el país se convierte en parte de una misma experiencia.

      Las entradas están disponibles a través de tix.do. Los niños menores de 3 años y los adultos mayores de 60 tendrán acceso gratuito.

      Acerca de 809 Mercado

      809 Mercado es un espacio que conecta a artesanos, productores y marcas dominicanas con turistas y consumidores locales, facilitando la comercialización de sus creaciones sin intermediarios. A través de experiencias de descubrimiento, intercambio y aprendizaje, busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa.

      Su visión es reunir voluntades del sector público y privado para hacer realidad el primer mercado urbano permanente del país: un destino donde los productores puedan contar sus historias, compartir sus conocimientos y acercar sus propuestas al público en un ambiente seguro e inclusivo.

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