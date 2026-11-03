Vuelve 809 Mercado: dos días para conectar con lo mejor del talento local

Como ya vimos en su edición 2025, 809 Mercado buscará conectar al público con el talento creativo local. ( CEDIDA POR 809 MERCADO )

Hay mucho por descubrir cuando se trata del talento dominicano, y 809 Mercado volverá a ponerlo al alcance del público con su 14.ª edición, que se celebrará los días 14 y 15 de noviembre en el Jardín Botánico Nacional.

Bajo el concepto de Festival de Descubrimiento de República Dominicana, esta nueva entrega invita a conocer de cerca las creaciones de artesanos, productores y marcas locales, mientras se disfruta de una experiencia que va mucho más allá de las compras.

De 2:00 de la tarde a 11:00 de la noche, los visitantes podrán recorrer una propuesta que reunirá a más de 80 expositores de distintas áreas, entre ellas cuidado personal, repostería, gastronomía, jardinería, joyería y moda local.

Será una buena oportunidad para encontrar productos diferentes, conversar con quienes los crean y apoyar proyectos que apuestan por la creatividad y la producción nacional.

Música, talleres y experiencias para compartir

Como en cada edición, la agenda también reserva espacio para la música. El sábado 14 subirán a escena Selektor Siete, Jordy Sánchez, Constanza Liz y Omar Quezada; mientras que el domingo 15 será el turno de Selektor Siete, Fani, Murió el Doctor, Yohan y Maché Maché.

Una selección de propuestas musicales dominicanas que combina artistas conocidos con proyectos que tendrán la oportunidad de presentarse por primera vez en la tarima de 809 Mercado.

A esto se suman sesiones de maridaje, talleres y otras actividades que invitan a disfrutar el recorrido sin prisas. Los más pequeños también tendrán su espacio en Mini 809, con inflables y talleres infantiles de pintura y manualidades, para que toda la familia encuentre algo interesante que hacer.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/809-mercado-2-328a1a48.jpg 809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa. (CEDIDA POR 809 MERCADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/809-mercado-4-1f7ed6fc.png 809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa. (CEDIDA POR 809 MERCADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/809-mercado-5-a4313100.png 809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa. (CEDIDA POR 809 MERCADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/809-mercado-1-467d8238.jpg 809 Mercado busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa. (CEDIDA POR 809 MERCADO) ‹ >

Pero si hay algo que distingue a este mercado es que los verdaderos protagonistas son quienes están detrás de cada producto. Precisamente para darles mayor visibilidad, los organizadores presentan Colección 809, una iniciativa que permitirá a los visitantes explorar las marcas participantes mediante un código QR y acceder a descuentos exclusivos.

Así, además de facilitar las compras, la propuesta busca impulsar las ventas de los emprendedores y acercar sus creaciones a nuevos consumidores.

Con esta edición, 809 Mercado reafirma su apuesta por el emprendimiento y la economía creativa nacional, creando un espacio donde descubrir una marca, conocer a un productor o llevarse a casa una pieza hecha en el país se convierte en parte de una misma experiencia.

Las entradas están disponibles a través de tix.do. Los niños menores de 3 años y los adultos mayores de 60 tendrán acceso gratuito.

Acerca de 809 Mercado

809 Mercado es un espacio que conecta a artesanos, productores y marcas dominicanas con turistas y consumidores locales, facilitando la comercialización de sus creaciones sin intermediarios. A través de experiencias de descubrimiento, intercambio y aprendizaje, busca dar mayor visibilidad al talento nacional y contribuir al desarrollo de la economía creativa.

Su visión es reunir voluntades del sector público y privado para hacer realidad el primer mercado urbano permanente del país: un destino donde los productores puedan contar sus historias, compartir sus conocimientos y acercar sus propuestas al público en un ambiente seguro e inclusivo.