Banreservas anuncia la 57.ª edición del Concurso de Pintura Infantil Navideño

De izquierda a derecha, Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, y Nancy Victoria de Menicucci, directora del Centro de Arte Nidia Serra, durante el anuncio de la 57.ª edición del Concurso de Pintura Infantil Navideño. ( CEDIDA POR BANRESERVAS. )

El Voluntariado Banreservas anunció la apertura de la convocatoria para la 57.ª edición del Concurso de Pintura Infantil Navideño Nidia Serra, que este año se desarrolla bajo el lema " Nuestras raíces, nuestra Navidad ", con el propósito de estimular la creatividad de los niños y fortalecer su vínculo con las tradiciones culturales dominicanas.

La iniciativa, encabezada por la presidenta del Voluntariado Banreservas, doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, constituye un espacio para fomentar la expresión artística, la imaginación y los valores culturales entre niños y niñas de 6 a 12 años.

A través de este concurso, el Voluntariado Banreservas reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la niñez, promoviendo actividades que contribuyen a preservar la identidad nacional y a transmitir las tradiciones dominicanas a las nuevas generaciones.

Participación y premios

Los participantes podrán entregar sus obras hasta el 13 de noviembre de 2026, en formato de 8.5 × 11 pulgadas, en cualquiera de las oficinas de Banreservas a nivel nacional, así como en las sedes del Voluntariado y del Centro Cultural Banreservas en Santo Domingo y Santiago, y en Bellas Artes.

El certamen también contempla la participación de niños dominicanos residentes en el exterior, quienes podrán presentar sus trabajos a través de las oficinas de representación de Banreservas en Nueva York, Miami y Madrid.

Las pinturas deberán realizarse sobre cartulina u otro papel de dibujo, utilizando crayolas, lápices de colores, témperas, acuarelas, óleo, pintura acrílica o técnicas mixtas sobre papel.

Los ganadores recibirán, según su categoría, premios en efectivo de hasta RD$15,000, kits de pintura y becas para clases en el Centro de Arte Nidia Serra. Asimismo, se otorgarán 20 menciones honoríficas.

Para los participantes de la diáspora se contempla un premio de US$250 para la obra ganadora enviada desde Estados Unidos y otro de 200 euros para la seleccionada en España.

Los interesados pueden consultar las bases completas del concurso, las categorías y los detalles de los premios en el portal www.banreservas.com.do