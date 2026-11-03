El actor Noel Ventura celebra diez años de teatro con el festival 10x10

El actor y director Noel Ventura celebra los diez años de Producciones Noventu con el Festival Decenario Teatral 10x10, que reunirá diez obras bajo su dirección. ( CEDIDA POR EL ACTOR )

El Festival Decenario Teatral 10x10, que tendrá como protagonista al actor y director Noel Ventura, reunirá diez producciones teatrales para celebrar el décimo aniversario de su compañía, Producciones Noventu, con una programación que se desarrollará del 5 de noviembre al 6 de diciembre en Casa de Teatro y Teatro Guloya.

Todas las obras estarán bajo la dirección de Ventura, quien ha concebido esta celebración como un recorrido por la trayectoria de su compañía y una oportunidad para continuar promoviendo el encuentro entre artistas, creadores y espectadores.

Bajo el concepto 10 años, 10 historias, el festival ofrecerá durante un mes una cartelera que abarca distintos géneros, estilos, temáticas y universos teatrales, con funciones de jueves a domingo.

La iniciativa busca celebrar el presente de las artes escénicas dominicanas y proyectar su futuro, manteniendo el compromiso con la creación teatral que dio origen a Producciones Noventu hace una década.

Diez obras en escena

La programación estará integrada por las producciones La leyenda de Robin Hood, La función no está cancelada, El padre de todos nosotros, Un tonto en una caja y La casa de Bernarda Alba.

También forman parte de la cartelera Terapia, Sueño de una noche de verano, Ruido, Bodas de sangre y 75 puñaladas.

Las diez propuestas se presentarán en Casa de Teatro y Teatro Guloya, dos espacios vinculados al desarrollo y la difusión de las artes escénicas en Santo Domingo.

Durante el festival, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de diferentes experiencias teatrales, desde obras clásicas hasta propuestas contemporáneas, en una programación que refleja la diversidad de intereses creativos de Ventura.

El festival también constituye un reconocimiento a los artistas, técnicos, productores, directores, dramaturgos, diseñadores y colaboradores que han acompañado el crecimiento de Producciones Noventu durante estos diez años.

De igual manera, la celebración reconoce al público que ha respaldado las distintas producciones de la compañía y ha contribuido a mantener vigente su propuesta artística.

Más que una retrospectiva, el encuentro se plantea como una celebración de la memoria, el talento y la creación escénica, en la que cada montaje representa una parte de la historia de la agrupación.

La propuesta parte de la idea de que cada obra deja una huella, cada función genera un encuentro y cada espectador forma parte del recorrido de una compañía teatral.

Una década de formación teatral

Además del décimo aniversario de Producciones Noventu, Noel Ventura celebra los diez años de su programa de capacitación «Taller de Teatro A Do Mano», una iniciativa dedicada a la formación y al desarrollo de nuevos talentos para las artes escénicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/1001249941-d82b85c6.jpg Noel Ventura apuesta por la diversidad escénica con diez montajes que celebran el aniversario de Producciones Noventu. (CEDIDA POR NOEL VENTURA)

El actor y director también conmemora sus 13 años de carrera actoral, período durante el cual ha combinado la interpretación, la dirección y la enseñanza teatral.

Estas tres celebraciones coinciden en un momento significativo de su trayectoria profesional, marcado por la continuidad de sus proyectos y su interés en fortalecer los espacios de creación y formación artística.

Con el festival, Ventura busca reunir en un mismo escenario las experiencias acumuladas durante una década de trabajo, al tiempo que reafirma su compromiso con el teatro y con quienes participan en su desarrollo.

Horarios y boletas

El Festival Decenario Teatral 10x10 se celebrará del 5 de noviembre al 6 de diciembre , con funciones de jueves a sábados, a las 8:30 de la noche, y los domingos, a las 7:30 de la noche.

se celebrará del , con de jueves a sábados, a las 8:30 de la noche, y los domingos, a las 7:30 de la noche. Las presentaciones tendrán luga r en Casa de Teatro y Teatro Guloya , con una cartelera diseñada para acercar al público a distintas experiencias escénicas.

r en y , con una diseñada para acercar al a distintas experiencias escénicas. Las boletas ya están disponibles a través de Ticketmax.com.do.