El humorista Miguel Céspedes comparte su dolor por la pérdida de su padre

Composición fotográfica del humorista Miguel Céspedes junto a su padre, Simeón Céspedes, fallecido recientemente. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE/IG DE MIGUEL CÉSPEDES )

Falleció Simeón Céspedes, padre del humorista y actor dominicano Miguel Céspedes, quien dio a conocer la noticia mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

El artista, quien comparte junto a su amigo y compadre Raymond Pozo el programa El Show de Raymond y Miguel, transmitido los domingos por Color Visión, expresó su tristeza por esta nueva pérdida familiar, luego de haber enfrentado anteriormente el fallecimiento de su madre.

"Con profundo pesar, hoy me toca anunciar la partida de mi viejo querido. Mi corazón vuelve a experimentar el dolor de una ausencia. Primero fue la partida de mi madre y ahora me toca despedir a mi padre", escribió Céspedes.

El humorista manifestó que ambas pérdidas han dejado un vacío inmenso en su vida, que espera sobrellevar con la ayuda de Dios y el apoyo de su fe.

"Dos ausencias que dejan un vacío inmenso en mi corazón, que solamente Dios Todopoderoso, con su infinito amor y misericordia, puede ayudarme a llenar", expresó.

En su despedida, Céspedes recordó los momentos compartidos con su progenitor, las conversaciones, las risas y las enseñanzas que recibió durante su vida.

"Me quedo con todo lo que vivimos, con cada momento compartido, con nuestras conversaciones, con las risas y, sobre todo, con cada una de tus enseñanzas. Gracias, viejo, por tanto. Tu recuerdo vivirá siempre en mí", manifestó.

Sepelio en Las Matas de Farfán

Los restos del padre del humorista serán velados en la Funeraria de los Santos, ubicada en la calle Cabral número 22, en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan.

El sepelio está previsto para este jueves 5 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en el Cementerio Municipal de Carreras de Yeguas.

Céspedes concluyó su mensaje con una reflexión religiosa, citando el versículo bíblico de Hechos 16:31: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa".

"Descansa en paz, viejo querido. Que Dios te reciba en sus brazos y me conceda la fortaleza necesaria para sobrellevar este dolor. Te amaré siempre, papá", expresó el artista.

Pie de foto: El humorista y actor Miguel Céspedes anunció con profundo pesar el fallecimiento de su padre.