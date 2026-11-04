Raphy D´Oleo regresa a la radio con "Panorama Navideño"

Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama y Raphy D´Oleo, durante la firma del acuerdo, en presencia del empresario artístico Alberto Cruz. ( CEDIDA POR MEDIOS PANORAMA )

El experimentado locutor y gestor cultural Raphy D´Oleo regresa a la radio este viernes 6 de noviembre, a las 8:00 de la noche, con el estreno de Panorama Navideño, un programa que dirigirá y conducirá para Grupo de Medios Panorama.

El programa se transmitirá por Panorama 96.9 FM en Santo Domingo, 89.1 FM en Santiago y el Cibao, 97.5 FM en la región Sur y 96.9 FM en la región Este.

Con más de cinco décadas de trayectoria en la comunicación y la industria del entretenimiento, D´Oleo retoma una de las facetas que han marcado su carrera: la programación musical de temporada, con la que ha acompañado a varias generaciones de oyentes.

La incorporación del veterano comunicador quedó formalizada mediante la firma de un acuerdo entre Raphy D´Oleo y Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama. En el encuentro también estuvo presente el empresario artístico Alberto Cruz.

Bajo el lema El swing de la Navidad ahora tiene mambo, el espacio propone una programación dinámica, con más música en menos tiempo y menos intervenciones habladas, para acompañar las reuniones familiares, los encuentros sociales y las celebraciones de fin de año.

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Propuesta musical

La Navidad es más alegre es otra de las expresiones que identifican la propuesta, que busca recuperar el ambiente festivo de las tradicionales programaciones navideñas de la radio dominicana.

es otra de las expresiones que identifican la propuesta, que busca recuperar el ambiente festivo de las tradicionales de la radio dominicana. Grupo de Medios Panorama explicó que la iniciativa pretende conectar al público con las canciones y costumbres que forman parte de la identidad cultural del país durante esta época del año.

explicó que la iniciativa pretende conectar al público con las canciones y costumbres que forman parte de la del país durante esta época del año. El proyecto representa una nueva etapa en la carrera de D´Oleo, quien ha desarrollado una extensa labor como locutor, productor de espectáculos, representante artístico y promotor de importantes figuras de la música nacional e internacional.