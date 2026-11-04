Motoconcho y medalaganario, entre los dominicanismos incorporados al diccionario de la RAE

La Real Academia Española (RAE) presenta las novedades de la 24 edición del 'Diccionario de la lengua española' (DLE), doce años después de la edición anterior, ( EFE )

Los dominicanos tenemos una forma peculiar de expresarnos. En el vocabulario abundan palabras y expresiones que, para los extranjeros, podrían resultar desconocidas o difíciles de interpretar. Sin embargo, no son simples formas de hablar: muchas forman parte de la identidad cultural del país y se transmiten de generación en generación.

La vigesimocuarta edición del Diccionario de la lengua española (DLE), de la Real Academia Española (RAE), incorpora nuevos dominicanismos, un reconocimiento a términos utilizados cotidianamente en República Dominicana que ahora cuentan con registro en la principal referencia del idioma español.

Entre las palabras incorporadas figura motoconcho, un término utilizado en el país y definido como un servicio de transporte urbano de pasajeros en motocicleta.

Asimismo, la RAE incluye el término motoconchista, referido a la persona que conduce una motocicleta para ofrecer este servicio de transporte.

Otra expresión dominicana incorporada es medalaganario, medalaganaria, que se define como una persona caprichosa o que actúa arbitrariamente, sin criterio ni método.

Nuevas palabras y expresiones

La nueva edición también incorpora voces y acepciones procedentes del lenguaje coloquial, expresiones compuestas por varias palabras y extranjerismos relacionados con el desarrollo tecnológico y la comunicación digital.

Entre las nuevas incorporaciones figura basuraleza, una combinación de las palabras basura y naturaleza, definida como la basura abandonada en entornos naturales que contribuye a la contaminación ambiental.

También se incluye camionetero, camionetera, referido a la persona que conduce un autobús de servicio público.

Incorporaciones tecnológicas

Otra palabra incorporada es CEO, definida como la persona de mayor nivel ejecutivo en una corporación o institución.

El diccionario también añade chambitas, derivado de chamba, para referirse a la persona que realiza cualquier tipo de trabajo informal.

En el ámbito tecnológico, se incorporan términos como ciberataque, ciberseguridad y ciberamenaza, relacionados con los riesgos y la protección en los espacios digitales.

De igual manera, figura la expresión francesa déjà vu, utilizada para describir la sensación de haber vivido o experimentado anteriormente una situación que está ocurriendo en el presente.

La RAE también incorpora términos y expresiones de uso frecuente en internet y en el ámbito tecnológico, como IA (inteligencia artificial), influencer, metadato, pódcast, post y QR.

Incluso se incluye "por fa", utilizada como una forma abreviada de decir "por favor".

Entre las expresiones compuestas añadidas figuran cápsula del tiempo, estrés hídrico, nativo digital y realidad aumentada.

Cambios en la organización

En cuanto a su organización interna, la RAE informó que por primera vez las acepciones se agrupan y ordenan de manera jerarquizada, atendiendo a su frecuencia de uso y a las relaciones de significado que mantienen entre sí, en lugar de seguir criterios como su categoría gramatical o su origen geográfico.

Esta vigesimocuarta edición también marca un cambio histórico en la elaboración de la obra: por primera vez, el diccionario impreso se ha confeccionado a partir de la edición digital y no a la inversa.

De acuerdo con la información ofrecida por la RAE durante su presentación, esta primera edición nativa digital contiene 99,990 artículos y cerca de 209,000 acepciones.

La obra estará disponible tanto en formato digital como impreso.