Waddys Jáquez: "Hay una diferencia entr el éxito y la relevancia"

Waddys Jáquez, director y creativo compartió detalles de su agenda artística en el país. ( CEDIDA POR WADDYS JÁQUEZ. )

Waddys Jáquez vive uno de los momentos más intensos de su carrera. Entre los musicales, las producciones de gran formato y los proyectos que destacan la identidad dominicana, mantiene una agenda que lo lleva constantemente entre la República Dominicana y Nueva York, la ciudad donde empezó su carrera en 1998.

Participa en Dominicana's Got Talent, dirige el musical Rent, presenta el espectáculo Sin pedir permiso, produce la parte artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y colabora con Alina Abreu en el ballet La Ciguapa, cuyo estreno está previsto para el 13 de este mes en el Teatro Nacional.

Todos esos trabajos forman parte de sus compromisos recientes. Casi tres décadas después de sus primeros pasos profesionales, conserva el entusiasmo por la creación, pero también tiene una visión más clara sobre los proyectos en los que quiere involucrarse.

En una conversación con Diario Libre, Jáquez comenta sus experiencias, habla de la responsabilidad de los artistas frente a la sociedad y de la necesidad de abrir espacios para nuevos talentos, sin descuidar la preparación.

"Yo siempre quiero hacer las cosas que son precisas, que entiendo que para mí van a ser trascendentales, porque creo que hay una diferencia entre el éxito y la relevancia".

Esa reflexión resume una filosofía que, según explica Jáquez, ha guiado sus decisiones profesionales.

Su primera experiencia con el ballet

Uno de los compromisos recientes de Jáquez es La Ciguapa, el espectáculo con el que Alina Abreu celebra sus 40 años de trayectoria en la danza. Para Jáquez, asumir la dirección teatral representa una experiencia diferente, porque hasta ahora había trabajado principalmente en teatro, musicales y producciones artísticas.

"Cuando me llamó para que asumiera el rol de director teatral de la pieza La Ciguapa, me sentí muy emocionado porque es mi primera vez trabajando con un ballet directamente".

La relación profesional entre Jáquez y Alina está marcada por una amistad de muchos años y por el reconocimiento que siente hacia el trabajo de la coreógrafa.

"Alina es una gran amiga de años, una gran colaboradora del arte dominicano". Jáquez resalta la ayuda de Abreu para formar artistas y la forma en que apoya proyectos creativos.

"Su espacio es un refugio de muchos creadores. Abreu abre las puertas sin buscar nada, solo para que las cosas ocurran y ocurran bien". Aseugra que la experiencia es valiosa porque ambos conectan sus lenguajes artísticos con facilidad.

"Cuando tú piensas algo de forma dramática, Alina lo traduce al instante en danzas con nombres y apellidos". Manifestó que la claridad de Abreu permite trabajar con los personajes y con los bailarines en un clima de colaboración.

"Hablamos el mismo lenguaje y tenemos metas claras". También muestra sorpresa por la observación de la coreógrafa; ella nota durante los ensayos detalles de la preparación de los intérpretes y de la escenografía. Su admiración es tal que Jáquez cree necesario guardar ese conocimiento.

"Yo le dije: tú necesitas una cámara, Alina, que te graben, explicándole todo". El destacado creativo confía en que La Ciguapa pueda cruzar fronteras y llegar a compañías internacionales.

"Yo sé, tengo la certeza en mi corazón de que con el tiempo este ballet La Ciguapa de Alina Abreu de la República Dominicana será montado en otros países con otros bailarines".

Mariposa de acero

Otro proyecto importante para Jáquez es Mariposa de acero, un musical inspirado en la historia de las hermanas Mirabal. La producción se ha presentado en República Dominicana y en Nueva York, pero Jáquez siente una satisfacción especial cuando el público son estudiantes.

Explica que llevar esta historia a las nuevas generaciones ha sido un objetivo desde el inicio del espectáculo.

"Desde el día cero que nació Mariposa de acero, supimos que el público general disfrutaría, pero el objetivo son los estudiantes. Queremos inspirar a estudiantes". El productor señala que los adolescentes y los jóvenes adultos reciben muchas influencias y que el arte puede ayudar a su formación.

"Estamos en una época muy difícil para los adolescentes, para los adultos jóvenes, inclusive de esta generación". Para él, el teatro puede despertar el interés por hechos históricos que a veces solo se conocen de forma superficial.

"Entonces Mariposa de acero lo que hace es sacar a las mujeres detrás de las heroínas y mostrarnos sus historias". La obra se apoya en testimonios familiares y en las memorias de Dedé Mirabal, recogidas en el libro Vivas en su jardín.

Recuerda la respuesta de los estudiantes en las presentaciones recientes. "Cuando yo vi esas salas repletas de arriba abajo de estudiantes con su uniforme de las escuelas, entonces yo dije wow, ya comenzamos a cumplir la meta". La emoción creció al terminar una de las funciones, cuando vio la reacción del público.

"Y cuando terminó la función, yo lo vi de pie aplaudiendo, entre lágrimas, inspirado, yo dije mira, la semilla que se ha sembrado aquí la vamos a cosechar con el tiempo". Para Jáquez, el musical también muestra que las historias nacionales tienen la fuerza suficiente para convertirse en producciones escénicas de calidad.

"Mariposa de Acero no solamente te muestra esta parte tan importante de nuestra historia democrática, sino que también te muestra la posibilidad de tomar historias dominicanas y convertirlas en piezas de arte".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/foto-de-w-a-d-d-y-s-pr-69-1-acdd9151.jpg (CEDIDA POR WADDYS JÁQUEZ)

"Mucha gente se queja de que no la llaman para trabajar, pero lo importante es que uno depure su arte " Waddys Jáquez Productor artístico “

Un año de mucho trabajo

Descrobe los últimos meses como un período de intensa actividad profesional. Después de terminar su participación en Dominicana's Got Talent, asumió la dirección del musical Rent, producido por Carla Fatule y Javier Grullón.

Luego trabajó en Sin pedir permiso, espectáculo encabezado por Tania Báez y otras figuras, que reúne cinco historias de mujeres. De allí pasó a la producción artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y después regresó a Nueva York para producir los premios del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

Al volver a República Dominicana retomó los compromisos con Mariposa de acero y La Ciguapa. "O sea que ha sido un año de trabajo de dirección full, de muchísimo trabajo y, obviamente, entre trabajo y trabajo, ocuparme de darle seguimiento a mis próximos proyectos, uno de los cuales se presenta ya el año que viene". Aunque todavía guarda los detalles de la próxima producción, deja claro que sigue interesado en propuestas que le importen.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, destaca el trabajo que hizo con Alberto Zayas y Chiqui Hadad. Explica que Alberto Zayas lideró el proyecto y que definió desde el inicio una visión clara del desarrollo artístico y tecnológico.

"Zayas fue quien presentó y defendió esta propuesta, y esa propuesta es el primer paso, el paso más importante, una propuesta fuerte que pueda convencer al Comité Olímpico y a todos los involucrados".

Valora mucho la colaboración que surgió durante la preparación del espectáculo. "Yo adoré trabajar con Alberto Sallas y con Chiqui, porque Chiqui me hacía reír mucho, porque Chiqui es muy cómico también".

Para Jáquez, el resultado confirmó que es importante tener un equipo que escuche, analice y desarrolle ideas juntos.

La industria necesita más rigor

Al hablar del panorama de las industrias creativas en República Dominicana, Jáquez reconoce que todavía hay limitaciones para acceder a oportunidades profesionales. Sin embargo, considera que los artistas también deben asumir más responsabilidad en su preparación. "Yo creo que siempre van a faltar oportunidades, pero en este momento histórico, además de oportunidades, sigue faltando más rigor".

Entiende que el crecimiento profesional requiere disciplina y una revisión constante del propio trabajo. "Mucha gente se queja de que no la llaman para trabajar, pero lo importante es que uno depure su arte, que uno depure su ejercicio".

Para ilustrar su idea, menciona a Coral González, quien audicionó para Mariposa de acero a los 16 años. A pesar de competir con actrices con más experiencia, Coral González consiguió el papel de María Teresa Mirabal. "El nivel de Coral González era tan alto que, contra actrices más experimentadas, ella ganó el rol de María Teresa Mirabal".

Destacó que Coral González ha interpretado el personaje durante cuatro años, y ve eso como una muestra de preparación y perseverancia. También menciona a Guillén Martín, actor que ha participado en producciones como Rent, Bob Esponja y Mariposa de acero. Él dice que sigue trabajando porque tiene una mezcla de cosas artísticas y personales.

"¿Y a qué se debe? Al nivel de su trabajo, a la disciplina y a la capacidad de escuchar y de dejar el ego de lado". El productor insiste en que la humildad es clave para crecer en cualquier arte.

"Entonces, es una combinación del talento, de no rendirse, de seguir trabajando y de poner el ego bajo la mesa. Es muy importante escuchar". También reconoce que hay personas preparadas que todavía no han encontrado los lugares donde mostrar lo que saben hacer.

"Hay gente que es muy talentosa y no ha llegado a mí, ¿entiendes? Y quizá por eso no he trabajado con ella". Por eso, piensa que la industria necesita más oportunidades y plataformas que sepan encontrar a los nuevos creadores.

Estar preparado cuando llegue la oportunidad

Su participación en Dominicana's Got Talent se une a una de sus actividades favoritas: descubrir a personas con talento artístico excepcional. "Yo, mi rol, por ejemplo, en Dominicana's Got Talent es como el rol de mi vida siempre. Yo siempre vivo viendo talento". Jáquez cuenta que su interés por los nuevos artistas viene de su propia experiencia. En los primeros años de su carrera también tuvo dudas sobre si podía desarrollar sus proyectos. Recuerda que decidió prepararse para aprovechar cualquier oportunidad que apareciera. "Yo dije, Dios me va a abrir esa puerta, pero yo voy a trabajar tan, tan, tan fuerte en mi arte que cuando esa puerta se abra, no lo voy a decepcionar, voy a estar listo". Ese principio sigue guiando sus consejos a los jóvenes que quieren dedicarse al arte. "Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, estar listos para cuando se abra esa puerta".

Casi 30 años de trayectoria

Waddys Jáquez empezó su actividad artística en Nueva York en 1998. Desde entonces ha creado proyectos como Los pecados permitidos y Perfectus Quorum, además de muchas producciones teatrales y musicales. Al mirar atrás, agradece las oportunidades que ha recibido y a las personas que han formado parte de su crecimiento.

"Yo soy muy afortunado, siempre le doy gloria a Dios por la carrera que me dio y que sigue ayudándome a construir, porque cada paso lo doy con el corazón". Aunque reconoce la importancia de los resultados, dice que no siente la necesidad de aceptar todos los proyectos que llegan a sus manos.

"Yo no soy un director que dirige todo el tiempo, porque no me interesa eso". Prefiere escoger los trabajos que pueden aportar algo más allá del entretenimiento. "Yo siempre quiero hacer cosas precisas, cosas que para mí son trascendentales".

Esa filosofía explica su satisfacción por haber participado en producciones que tratan asuntos sociales, culturales e históricos.

También valora las relaciones humanas que construyó durante su trayectoria, especialmente con quienes estuvieron en sus primeros pasos. "Por eso, entre tú y la prensa de esta época que empezó, que me conoció desde el principio, para mí hay un gran afecto en mi corazón".

Sobre los reconocimientos, confiesa que no siente una atracción especial por los homenajes. Cuenta entre risas que recientemente alguien le dijo que quería reconocerlo, pero al mismo tiempo comentó que todavía era muy joven y que su carrera también lo era. "Y yo me reí. Digo, sí, es muy joven".