Alemania y Francia premian a fotógrafos dominicanos por sus obras sobre derechos humanos

Carl Poirier, encargado de Negocios de la Embajada de Francia, participa en la ceremonia del Premio Franco-Alemán de Fotografía y Derechos Humanos, acompañado por la embajadora alemana Maike Friedrichsen, Milagros Ortiz Bosch y Erika Santelices. ( CEDIDA POR ERIKA SANTELICES )

Las embajadas de Alemania y Francia en República Dominicana entregaron el Premio Franco-Alemán de Fotografía y Derechos Humanos, una iniciativa realizada con la participación de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para promover, a través de la fotografía, la reflexión sobre la dignidad humana, la igualdad y los derechos fundamentales.

La ceremonia de premiación y apertura de la exposición se celebró en el Centro Dominico-Alemán, en la Zona Colonial, con la asistencia de representantes diplomáticos, fotógrafos, artistas e invitados especiales.

El acto estuvo encabezado por Maike Friedrichsen, embajadora de Alemania; Carl Poirier, encargado de Negocios de la Embajada de Francia, y Léo Gaborit, director de la AFD en República Dominicana. También participó la doctora Milagros Ortiz Bosch, integrante del jurado del certamen.

Los ganadores del certamen

Luego de evaluar las fotografías participantes, el jurado seleccionó a Pedro F. Joseph como ganador del primer lugar. El segundo puesto correspondió a Alejandro Peña Moreno, mientras que Giovanni Alvarado Fis obtuvo el tercero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/pedro-joseph-ganador-del-primer-lugar-del-premio-franco-aleman-de-fotografia-y-derechos-humanos-acompanada-por-erika-santelices-maike-friedrichsen-carl-poirier-y-leo-gaborit2-a47594af.jpg Pedro Joseph, ganador del primer lugar del Premio Franco-Alemán de Fotografía y Derechos Humanos, acompañado por Erika Santelices, Maike Friedrichsen, Carl Poirier y Léo Gaborit. (CEDIDA POR ERIKA SANTELICES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/giovanni-alvarado-fis-ganador-del-tercer-lugar-del-premio-franco-aleman-de-fotografia-y-derechos-humanos-acompanada-por-erika-santelices-maike-friedrichsen-carl-poirier-y-leo-gaborit-6ecea793.jpg Giovanni Alvarado Fis,ganador del tercer lugar del Premio Franco-Alemán de Fotografía y Derechos Humanos, junto a Erika Santelices, Maike Friedrichsen, Carl Poirier y Léo Gaborit. (CEDIDA POR ERIKA SANTELICES) ‹ >

Además, se otorgaron seis menciones de honor a Eddy Vittini, quien recibió dos reconocimientos por obras distintas; Paula Ruiz, Daniel Moreta Guerrero, Giovanni Alvarado Fis y Paloma Burgos Reina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/daniel-moreta-recibe-una-mencion-de-honor-del-premio-franco-aleman-de-fotografia-y-derechos-humanos-acompanada-por-erika-santelices-maike-friedrichsen-carl-poirier-y-leo-gaborit-03b26b20.jpg Daniel Moreta recibe una mención de honor del Premio Franco-Alemán de Fotografía y Derechos Humanos. (CEDIDA POR ERIKA SANTELICES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/paloma-burgos-reyna-recibe-una-mencion-de-honor-del-premio-franco-aleman-de-fotografia-y-derechos-humanos-acompanada-por-erika-santelices-maike-friedrichsen-carl-poirier-y-leo-gaborit-bd46e192.jpg Paloma Burgos Reyna recibe una mención de honor del Premio Franco-Alemán de Fotografía y Derechos Humanos. (CEDIDA POR ERIKA SANTELICES) ‹ >

El jurado estuvo integrado por Friedrichsen, Poirier, Ortiz Bosch, el arquitecto y fotógrafo Fausto Ortiz, la agregada de Prensa de la Embajada de Alemania, Valeria Pocaterra, y Patrick Bosdure, consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia.

A través de las fotografías seleccionadas, el premio busca destacar el papel de esta disciplina como medio para documentar realidades, visibilizar situaciones y generar conciencia sobre la protección de los derechos humanos.

La exposición reúne las obras reconocidas y ofrece al público distintas perspectivas sobre los desafíos relacionados con la dignidad, el respeto y la igualdad en la sociedad contemporánea.

La muestra permanecerá abierta hasta el 9 de enero de 2027 en el Centro Dominico-Alemán, ubicado en la Zona Colonial de Santo Domingo.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de cooperación cultural entre Alemania y Francia y de su compromiso con la promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión.