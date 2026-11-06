Arrestan al padre de Meghan Markle por presunta posesión de material de abuso sexual infantil

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue arrestado este viernes en Florida, Estados Unidos, según informaron fuentes policiales a la cadena Fox News.

La detención se habría producido en Maravida Senior Living, una residencia para personas mayores situada en Lakeland, Florida. Thomas estaba sujeto a una investigación de la Policía de Filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual infantil en su vivienda de Cebú, en Filipinas.

La duquesa de Sussex había asegurado en una carta remitida al medio británico The Sun que conocía desde 2018 las acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las comunicara. Según explicó, esa fue la razón por la que rompió la relación con él y le impidió mantener contacto con sus hijos.

La investigación contra Thomas Markle se intensificó luego de que las autoridades filipinas confirmaran el hallazgo de material de abuso sexual infantil en varios dispositivos electrónicos vinculados a su antigua residencia en Cebú.

La Policía Nacional de Filipinas identificó archivos con contenido de abuso y explotación sexual infantil durante el análisis forense de teléfonos móviles, tarjetas de memoria y otros equipos entregados por Thomas Markle Jr., hijo del investigado.

El general Wilson Asueta, de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la Policía filipina, explicó que los resultados preliminares permitieron identificar archivos multimedia que serán sometidos a análisis adicionales.

Niega las acusaciones

En declaraciones anteriores al diario británico Daily Mail, Thomas Markle rechazó las acusaciones y aseguró estar conmocionado y afectado por lo que considera señalamientos falsos de su hijo.

El padre de Meghan Markle sostuvo que jamás podría cometer los hechos que se le atribuyen y calificó la situación como una de las peores experiencias que ha enfrentado.

El caso también se extendió a México, donde las autoridades allanaron un depósito alquilado por Markle en el estado de Baja California, tras recibir una denuncia anónima sobre la posible presencia de material ilegal. Durante el operativo decomisaron equipos informáticos y encontraron revistas de origen asiático, aunque no precisaron que estas contuvieran material ilícito.

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