Lourdes Stephen pone fin a su matrimonio con Michael Puchades

Lourdes Stephen, presentadora de "Al rojo vivo", de Telemundo, confirmó su separación de Michael Puchades tras 18 años de matrimonio. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La periodista y presentadora dominicana Lourdes Stephen confirmó este viernes su separación del abogado Michael Puchades, padre de su hijo, mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, después de varios episodios de tensión matrimonial que trascendieron a las redes sociales.

La conductora del programa "Al rojo vivo", de Telemundo, decidió hacer pública su situación sentimental con un mensaje en el que dejó claro que ambos han tomado caminos diferentes y que su principal preocupación es proteger el bienestar emocional de su hijo, Michael Víctor.

"Quiero compartir con ustedes que el padre de mi hijo y yo nos encontramos formalmente separados y hoy cada uno continúa su propio camino, con la libertad de construir una nueva etapa en su vida personal", expresó Stephen.

La comunicadora evitó explicar las razones de la ruptura y tampoco precisó desde cuándo están separados. Su declaración no confirma que exista una sentencia de divorcio.

En el comunicado, Stephen dedicó especial atención a su hijo, de diez años, y solicitó comprensión ante la situación familiar que atraviesan.

"Por encima de todo, está nuestro hijo, quien siempre será nuestra mayor prioridad. Por él, y especialmente por el momento tan importante que vive, les pido de corazón respeto, sensibilidad, comprensión y discreción para cuidar su tranquilidad y bienestar emocional", manifestó.

La presentadora concluyó agradeciendo el respaldo recibido durante las últimas semanas.

"Agradezco profundamente todas las muestras de cariño que he recibido y el respeto con el que nos acompañan en esta etapa".

Las controversias que precedieron a la separación

El anuncio se produce después de una controversia pública que comenzó en septiembre, cuando Puchades utilizó su cuenta de Instagram para cuestionar las publicaciones de su esposa.

El abogado criticó las fotografías que Stephen compartía en sus redes sociales y expresó su inconformidad con lo que consideraba una conducta inapropiada dentro del matrimonio.

En uno de sus mensajes, difundido el 22 de septiembre y recogido por la revista People en Español, Puchades calificó a la periodista como una «diva promiscua de las redes sociales», una expresión que provocó numerosas reacciones.

El abogado también aseguró que había manifestado anteriormente su desacuerdo con determinadas publicaciones de la comunicadora.

Los señalamientos correspondían a opiniones y acusaciones personales de Puchades, no a hechos demostrados.

Stephen optó entonces por mantener silencio sobre la controversia, mientras las declaraciones de su esposo generaban atención en los medios de entretenimiento.

Michael Puchades ofreció disculpas públicas

Tras la repercusión de sus declaraciones, Puchades publicó a principios de octubre un mensaje en el que reconoció su error y pidió disculpas a Stephen y a su familia.

"Hago pública esta declaración únicamente para ofrecer mis más profundas y sinceras disculpas, en primer lugar a Lourdes y, en segundo lugar, a mi familia", expresó el abogado, según recogió la revista ¡Hola!

En su retractación también reconoció que sus declaraciones habían surgido de conflictos personales.

«Aquella publicación desafortunada surgió de la ira y de un profundo resentimiento por asuntos que debieron permanecer en privado, exclusivamente entre Lourdes y yo», manifestó.

A pesar de las disculpas, Stephen no ofreció entonces declaraciones sobre el futuro de su matrimonio.

Una crisis matrimonial que tenía antecedentes

La relación de Lourdes Stephen y Michael Puchades había atravesado dificultades anteriormente.

En septiembre de este año, People en Español reveló, basándose en documentos judiciales de Miami-Dade, que el abogado había solicitado el divorcio el 8 de mayo de 2013, cuando la pareja estaba próxima a cumplir cinco años de matrimonio.

En aquella solicitud, Puchades alegó una «ruptura irreparable» y pidió una distribución equitativa de los bienes adquiridos durante la relación.

Sin embargo, el procedimiento no culminó con la disolución del matrimonio. La pareja inició un proceso de reconciliación y continuó su relación.

Stephen y Puchades contrajeron matrimonio en 2008. En mayo de 2016 nació su hijo Michael Víctor.

Después de aproximadamente 18 años de matrimonio, la presentadora ha decidido confirmar públicamente una nueva etapa de su vida personal, sin entrar en detalles sobre los conflictos que precedieron a la separación.

Su comunicado coloca el bienestar de su hijo por encima de las diferencias familiares y solicita que su privacidad sea respetada.