El espectáculo "Yo soy Mozart" llega a República Dominicana para sorprender al público

El pianista y actor argentino Axel García Stur protagoniza Yo soy Mozart, espectáculo que combina música clásica, teatro y humor. ( CEDIDA POR PROYES )

La música clásica también puede ser divertida, participativa y capaz de sorprender a quienes apenas comienzan a descubrirla.

Esa es la apuesta de Yo soy Mozart, un espectáculo internacional -que suma más de 2,000 funciones en América Latina y Europa- y llega por primera vez a República Dominicana para ofrecer una manera diferente de acercarse a uno de los compositores más importantes de la historia.

Creado e interpretado por el pianista, director de orquesta, actor y pedagogo argentino Axel García Stur, el montaje combinará música en vivo, teatro, humor y juegos para convertir al público en protagonista.

Así, mientras Mozart cobra vida sobre el escenario e interpreta algunas de sus composiciones más reconocidas, los asistentes descubrirán detalles de su vida, su época y su legado de una forma cercana y entretenida.

Durante aproximadamente una hora, el espectáculo invitará a cantar, jugar, responder y experimentar con los sonidos y ritmos inspirados en la época de Mozart. Más que sentarse a escuchar, la idea es participar y aprender mientras se disfruta.

Objetivos culturales

"No se trata de permanecer sentados observando un espectáculo: el público cantará, jugará, responderá, experimentará y construirá la clase junto a Mozart", explica García Stur, quien reside en París y dirige el Conservatoire Claude Debussy.

Para Edith Smester, productora general de Proyes, traer esta experiencia al país también representa una oportunidad de acercar la cultura a nuevas generaciones y despertar su curiosidad por las artes.

Una invitación para disfrutar en familia de un encuentro con la música clásica desde otra perspectiva: más cercana, dinámica y divertida .

de un encuentro con la desde otra perspectiva: más cercana, y . Lugar: Casa San Pablo, Cuándo: viernes y sábado, 8:00 pm. Boletas en www.boleteria.proyesrd.com