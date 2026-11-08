Melissa Núñez y Magali Febles posponen su viaje a Puerto Rico tras accidente de tránsito

Magali Febles, directora de Miss República Dominicana Universo, y Melissa Núñez, Miss República Dominicana Universo 2026, en una foto de archivo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Miss República Dominicana Universo 2026, Melissa Núñez, y Magali Febles, directora de la franquicia nacional, pospusieron su viaje a Puerto Rico debido a las lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido la noche del viernes 6 de noviembre en el Distrito Nacional.

Febles informó a Diario Libre que ambas permanecen bajo observación médica y deben completar una serie de estudios antes de recibir autorización para viajar a la isla, donde participarán en las actividades previas a la 75.ª edición del certamen Miss Universe.

"Buen día, no podemos salir hoy debido a los golpes que en su mayoría fueron en la cabeza. Hoy en la noche, cuando se cumplan las 48 horas, nos hacen todos los estudios radiológicos y nos dicen si podemos viajar. De ser así, sería mañana", comunicó Febles.

Inicialmente, el desplazamiento estaba previsto para este domingo, pero las condiciones médicas de ambas obligaron a modificar los planes. Su llegada dependerá de los resultados de las evaluaciones.

Magali Febles agradece las muestras de apoyo

A través de sus redes sociales, la directora de Miss República Dominicana Universo agradeció los mensajes de solidaridad, las oraciones y la preocupación por el estado de salud de ambas tras el accidente.

"¡Gracias a Dios! A todos los que se han preocupado por nuestra salud, a los que han orado y a los que están pendientes de nuestra recuperación", escribió.

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Febles también reconoció la atención recibida por parte del personal médico de Hospiten República Dominicana y agradeció la asistencia de la Policía Nacional, el equipo de Santo Domingo en Moto y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

«Su pronta asistencia fue esencial», expresó al referirse a la intervención de los organismos que acudieron tras el accidente.

Así ocurrió el accidente de Melissa Núñez y Magali Febles

La directora de Miss República Dominicana Universo relató en sus redes los momentos de angustia que vivieron durante el accidente ocurrido en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón.

Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, al mediodía del sábado, Febles explicó que una de las gomas del vehículo explotó luego de impactar contra un muro de cemento. Esto provocó que perdieran el control de la yipeta y terminaran cayendo en un hoyo.

«Anoche fue una experiencia muy fuerte, pero estamos vivos», expresó al informar que tanto ella como Núñez habían sufrido golpes y lesiones, aunque se encontraban estables.

"Fue algo que realmente no sé ni cómo explicar que estamos aquí", manifestó al recordar lo sucedido.

Miss Universe 2026 se celebrará en Puerto Rico

Mientras ambas se recuperan, las actividades de la 75.ª edición de Miss Universe continúan según el calendario previsto en Puerto Rico.

Las candidatas comenzaron a llegar este domingo al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, entre ellas las representantes de Colombia y Filipinas, recibidas por Miss Universe Puerto Rico, Jenniffer Barreto.

Durante su estadía, las delegadas participarán en encuentros culturales y actividades comunitarias en distintos puntos de la isla.

El desfile de trajes típicos está pautado para el 21 de noviembre, mientras que la competencia preliminar, en traje de baño y traje de gala, se celebrará el 22.

La gran final de Miss Universe 2026 tendrá lugar el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde se coronará a la sucesora de la actual reina.